Месси включил Роналду в тройку лучших игроков года

Кому то от этого голосования будет не очень приятно?
ФИФА опубликовала итоги голосования на звание лучшего игрока года. В нем принимали участие капитаны, тренеры и представители пресс-служб национальных сборных.
Капитан Аргентины Лионель Месси проголосовал за Луку Модрича («Реал», Хорватия), Килиана Мбаппе («ПСЖ», Франция) и Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия).
Капитан Португалии Криштиану Роналду отдал свои голоса за Рафаэля Варана («Реал», Франция), Луку Модрича («Реал», Хорватия) и Антуана Гризманна («Атлетико», Франция).
Награду получил полузащитник Лука Модрич.
Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму