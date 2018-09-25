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    Месси включил Роналду в тройку лучших игроков года

    ФИФА опубликовала итоги голосования на звание лучшего игрока года. В нем принимали участие капитаны, тренеры и представители пресс-служб национальных сборных.

    Капитан Аргентины Лионель Месси проголосовал за Луку Модрича («Реал», Хорватия), Килиана Мбаппе («ПСЖ», Франция) и Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия).

    Капитан Португалии Криштиану Роналду отдал свои голоса за Рафаэля Варана («Реал», Франция), Луку Модрича («Реал», Хорватия) и Антуана Гризманна («Атлетико», Франция).

    Награду получил полузащитник Лука Модрич.

    Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму

    Источник: ФИФА

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    25.09.2018 00:56
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 12:28

      Кому то от этого голосования будет не очень приятно?

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 25 сентября 2018, 02:08

      а месси то был правильнее кристины !

      2
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      Рейтинг: +142

      Serg54-45 > dinar7777dinar 25 сентября 2018, 05:27

      А по мне так у рона как раз справедливее, Варан единственный из них кто ЧМ и ЛЧ выиграл, или как пропускают то все защитников хаят, а как титулы так нападающим? Модрич ЛЧ и не очень сильную хорватию в финал вытянул. Гризман ЧМ и Лигу европы. Мбапе на ЧМ блистал, но на ЛЧ не очень, Крио наоборот ЛЧ лучше чем на ЧМ. Так что я бы то же голосовал за 1. Модрич. 2.Гризман. 3. Варан.

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      Рейтинг: +906

      Football06 > Serg54-45 25 сентября 2018, 07:34

      А что Мбаппе тащил Францию а Варан допустил ошибку с Аргентинцами и не оч то у него хорошая игра на ЧМ .. Варан там явно чисто за трофеи ..а что Салах? И в ЛЧ был хорош и в АПЛ лучший из лучших что многого стоит ..а ЧМ мира просрал как и Роналду с Месси и другими

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      Рейтинг: +906

      Football06 > Serg54-45 25 сентября 2018, 07:38

      А Гризманн ? На ЧМ он был оч слаб ну прям 30% своей игры даже не показал и в ЛЕ почти тоже самое не на своих кондициях так скажем ..А Месси в Ла Лиге и в Кубке был и тащил Барсу )() так что я бы не согласился с Роналду так как и Месси могу сказать что ну там Салах но не сказал а сказал Роналду ..проявив уважение а Роналду говорит о Модриче который выиграл Трофей как лучшему игроку Европы и сам его агент даже был в шоке и раскритиковал за это почти всех Роналду не пришел на церемонию хотя был в тройке ! И что? Сегодня обидеться на то что дали трофей Твоему одноклубнику который тебе же давал голевые а завтра голосовать за него же зная что он выиграл .. двуличный Роналду лицемер

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Serg54-45 25 сентября 2018, 12:20

      оооо гризманн в лч блистал с их атлетико вылетев на групповой стадии ! хахаха ! видели мы вашего варана ! умтити намного сильнее играл.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > BYANKONERI 25 сентября 2018, 12:20

      да да месси ничего не показал ! вон вчера дали награду куртуа лучшему вратарю )))) которому месси очко порвал !

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      dinar7777dinar > BYANKONERI 25 сентября 2018, 12:41

      помоему сначала в барсе там он разругался с ван гаалем ! Да и чтоб назвать что он играл в милане это сильно сказанно !

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      Рейтинг: +142

      Serg54-45 > dinar7777dinar 25 сентября 2018, 13:24

      Я писал что Гризман в ЛЕ блистал, он там за атлетико один забивал почти, да и в финале ЧМ норм сыграл, Умтити сильнее??? уже забыли как их рома дома раскатала?

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Serg54-45 25 сентября 2018, 14:09

      ой а мы забыли как барса раскатывает реал вечно !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > BYANKONERI 25 сентября 2018, 14:09

      ))))

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      Рейтинг: +142

      Serg54-45 > dinar7777dinar 26 сентября 2018, 05:28

      Да пофиг на реал, судя по наградам, нац чемпы не особо оценивают, ле,лч и если есть чм или че.

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