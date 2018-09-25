Месси включил Роналду в тройку лучших игроков года

ФИФА опубликовала итоги голосования на звание лучшего игрока года. В нем принимали участие капитаны, тренеры и представители пресс-служб национальных сборных.

Капитан Аргентины Лионель Месси проголосовал за Луку Модрича («Реал», Хорватия), Килиана Мбаппе («ПСЖ», Франция) и Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия).

Капитан Португалии Криштиану Роналду отдал свои голоса за Рафаэля Варана («Реал», Франция), Луку Модрича («Реал», Хорватия) и Антуана Гризманна («Атлетико», Франция).

Награду получил полузащитник Лука Модрич.

Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму