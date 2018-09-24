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«Зенит» посмеялся над «Спартаком» и «Локомотивом», пропустившим в ранге чемпионов по пять голов в Санкт-Петербурге

24 сентября 2018, 13:34
62

«Зенит» после победы над «Локомотивом» (5:3) в матче восьмого тура РПЛ посмялся над тем фактом, что второй год подряд действующий чемпион пропустил в Санкт-Петербурге пять голов. Осенью прошлого года «Спартак» проиграл «Зениту» на его стадионе со счетом 1:5.

«2017. «Зенит» – «Спартак» – 5:1. 2018. «Зенит» – «Локомотив» – 5:3. Действующие чемпионы на стадионе «Санкт-Петербург», – написала пресс-служба петербуржцев в твиттере.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Спартак
Комментарии (62)
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Grub3r
1537785409
Туфта какая-то! Не главное сколько и как в отдельных матчах а кто и где в конце чемпионата!
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mgordeev
1537787519
Ну и в обоих случаях Зенит в ЛЕ. Норм пошутили.
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АртурZaСМ
1537788229
Смейтесь смейтесь. У вас есть привычка сначала смеяться потом пыль глотать.
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anatolich72
1537788630
Похоже в пресслужбе зенита одни Дзюбилоиды работают.
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gera64
1537791147
Хорошая традиция! А потом 5-е, максимум 3-е место. Так держать!
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spar57
1537792631
Над бакланами смеётся вся Россия уже 4 года.
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Мары
1537795029
А чемпионат уже закончился и Зенит уже чемпион ? Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.
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mdu86
1537795588
Следуя логике, Зенит ждёт 5-е место в этом сезоне))
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Полная Канистра
1537795847
эй голуботня спасибо вам за 5 ЗВЁЗДОЧЕК на ромбик Спартака значит мы круче вас грязных
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Челнинец
1537800560
Единственное чем могут гордится! Лучше опубликуйте за последние три года сколько потратили на трансферы и результат 3,3,5 места)
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