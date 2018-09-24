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    «Зенит» посмеялся над «Спартаком» и «Локомотивом», пропустившим в ранге чемпионов по пять голов в Санкт-Петербурге

    «Зенит» после победы над «Локомотивом» (5:3) в матче восьмого тура РПЛ посмялся над тем фактом, что второй год подряд действующий чемпион пропустил в Санкт-Петербурге пять голов. Осенью прошлого года «Спартак» проиграл «Зениту» на его стадионе со счетом 1:5.

    «2017. «Зенит» – «Спартак» – 5:1. 2018. «Зенит» – «Локомотив» – 5:3. Действующие чемпионы на стадионе «Санкт-Петербург», – написала пресс-служба петербуржцев в твиттере.

    Источник: ФК «Зенит»

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    24.09.2018 13:34
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    Комментарии62
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 сентября 2018, 20:39

      отрыв семь очков..
      смеяться рано..
      было и одиннадцать..
      Где всё это,корифеи осеннего периода..?

      2
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      Рейтинг: +876

      movie 24 сентября 2018, 20:30

      любой клуб согласится каждый год проигрывать в Питере, пропуская по пять мячей,но быть при этом ЧЕМПИОНОМ

      2
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 24 сентября 2018, 20:13

      зенит вынимал 3 на своём поле,когда локо не были в ранге чемпов,да и Спартак реабилитировался с 1:5 на 3:1.Зенит что,10 лет подряд ЧР выигрывал или в еврокубках всех рвал? не вижу повода для веселья...

      3
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 24 сентября 2018, 19:05

      в Питере тоже неплохая традиция намечается - по трешке вынимать от Локо)

      6
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 сентября 2018, 18:45

      Просто продолжать играть -- к Новому Году будет видно -- кто на что претендует !!!

      5
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 24 сентября 2018, 18:16

      Вот все хрюшки желчью брызжут что потом у зенита будет спад))) а то что они проиграли не команде а 10 отдельным полевым 5-1 и не смогли ни чего противопоставить это пофиг.... локо не плохо огрызнулся и был даже момент когда половина зрителей подумала о камбэке и как минимум ничьей!!! Спартак стал хренью какой-то а не командой!!! Зенит на пути становления команды, чехарда с тренерами надеюсь закончилась и будет сильная команда!!! Спартак же напротив в стадии.... да посмотрите правде в глаза !!!! В какой стадии ?у них п... ец уже давно наступил!!! А болелы до сих пор думают что ромбик это круто... история у них это да!!!! А настоящее полная жопа!!!
      Зенит поздравляю с охрененной победой!!! Локомотиву не расстраиваться и найти свою игру!!! Спартаку наконец то поменять 99% состава и тренера и хозяина, самое крутое дерби страны должно быть сильнее!!!

      3
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 24 сентября 2018, 18:07

      По этому Зенит и не станет чемпионом - не кому будет забивать в следующем сезоне пятерочки.

      5
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      Рейтинг: +2528

      Челнинец 24 сентября 2018, 17:49

      Единственное чем могут гордится! Лучше опубликуйте за последние три года сколько потратили на трансферы и результат 3,3,5 места)

      5
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 сентября 2018, 16:53

      "Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним"......сезон только начался и впереди еще много игр...

      2
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 24 сентября 2018, 16:31

      Шутка действительно достаточно глупая. Это как радоваться тому что мы выиграли будущих чемпионов европы греков, или проиграли в лиге чемпионов или кубке шефа будущим чемпионам. В любом случае, победа эта в перспективе никаких плодов не принесла.

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