«Зенит» посмеялся над «Спартаком» и «Локомотивом», пропустившим в ранге чемпионов по пять голов в Санкт-Петербурге

«Зенит» после победы над «Локомотивом» (5:3) в матче восьмого тура РПЛ посмялся над тем фактом, что второй год подряд действующий чемпион пропустил в Санкт-Петербурге пять голов. Осенью прошлого года «Спартак» проиграл «Зениту» на его стадионе со счетом 1:5.

«2017. «Зенит» – «Спартак» – 5:1. 2018. «Зенит» – «Локомотив» – 5:3. Действующие чемпионы на стадионе «Санкт-Петербург», – написала пресс-служба петербуржцев в твиттере.