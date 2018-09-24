Бекхэм провел переговоры с Зиданом. Француз может возглавить «Интер» Майами

Владелец клуба МЛС «Интер» Майами Дэвид Бекхэм, провел предварительные переговоры с Зинедином Зиданом по поводу возможной работы.

Руководство нового американского клуба хочет видеть французского специалиста на посту главного тренера. «Интер Майами» будет заявлен для участия в лиге с 2020 года.

Команда будет выступать на стадионе в центре города, рассчитанном на 25 тысяч зрителей. Его постройка обойдется в 200 миллионов долларов.

Ранее Бэкхем говорил, что рассчитывает пригласить в свой клуб нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.