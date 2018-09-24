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    Бекхэм провел переговоры с Зиданом. Француз может возглавить «Интер» Майами

    Владелец клуба МЛС «Интер» Майами Дэвид Бекхэм, провел предварительные переговоры с Зинедином Зиданом по поводу возможной работы.

    Руководство нового американского клуба хочет видеть французского специалиста на посту главного тренера. «Интер Майами» будет заявлен для участия в лиге с 2020 года.

    Команда будет выступать на стадионе в центре города, рассчитанном на 25 тысяч зрителей. Его постройка обойдется в 200 миллионов долларов.

    Ранее Бэкхем говорил, что рассчитывает пригласить в свой клуб нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

    Источник: Mirror.co.uk

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    24.09.2018 09:05
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 24 сентября 2018, 13:21

      Успехов и Бэксу, и Зизу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 24 сентября 2018, 13:11

      Успехов Зидану, где бы он не работал! Молодец - трудяга!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      Ailend 24 сентября 2018, 12:36

      Будут теперь ехать туда за ради бабла, как в Китай.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 24 сентября 2018, 11:22

      утка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 24 сентября 2018, 10:17

      Да ну , бред какой то ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 24 сентября 2018, 10:06

      сейчас то только 2018...за два года еще все изменится....вдруг Мордовию или Енисей купят китайские шейхи)))) вот туда Зизу и отправится с Месси,Де Хеа и Глушаковым)))

      3
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 24 сентября 2018, 09:57

      Вот это поворот !!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > сапёр75 24 сентября 2018, 10:11

      за каждым поворотом может быть мина

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 сентября 2018, 09:22

      А как же МЮ ? Зидан уже и список приглашенных игроков составлял. Получается кто-то из двоих в пролете - или Зидан или МЮ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 24 сентября 2018, 09:16

      Пусть Слуцкого зовёт...

      2
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