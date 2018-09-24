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  • Бекхэм провел переговоры с Зиданом. Француз может возглавить «Интер» Майами

Бекхэм провел переговоры с Зиданом. Француз может возглавить «Интер» Майами

24 сентября 2018, 09:05
10

Владелец клуба МЛС «Интер» Майами Дэвид Бекхэм, провел предварительные переговоры с Зинедином Зиданом по поводу возможной работы.

Руководство нового американского клуба хочет видеть французского специалиста на посту главного тренера. «Интер Майами» будет заявлен для участия в лиге с 2020 года.

Команда будет выступать на стадионе в центре города, рассчитанном на 25 тысяч зрителей. Его постройка обойдется в 200 миллионов долларов.

Ранее Бэкхем говорил, что рассчитывает пригласить в свой клуб нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Источник: Mirror.co.uk
США. МЛС Трансферы Интер Майами Бекхэм Дэвид
Комментарии (10)
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Фёдор Горюнов
1537769783
Пусть Слуцкого зовёт...
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Фотон
1537770163
А как же МЮ ? Зидан уже и список приглашенных игроков составлял. Получается кто-то из двоих в пролете - или Зидан или МЮ.
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сапёр75
1537772258
Вот это поворот !!
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Михаил Шевченко
1537772763
сейчас то только 2018...за два года еще все изменится....вдруг Мордовию или Енисей купят китайские шейхи)))) вот туда Зизу и отправится с Месси,Де Хеа и Глушаковым)))
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Шумаххер
1537773465
Да ну , бред какой то ))
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Avatar 2
1537777349
утка
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Ailend
1537781761
Будут теперь ехать туда за ради бабла, как в Китай.
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Almazovich
1537783881
Успехов Зидану, где бы он не работал! Молодец - трудяга!
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Аристократ Олжик
1537784465
Успехов и Бэксу, и Зизу
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