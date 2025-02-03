Реакция Мостового на трансфер Сулейманова в МЛС

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о трансфере Магомеда-Шапи Сулейманова в «Канзас Сити».

«Ничего необычного в переходе Шапи в МЛС нет. Но я давно про него не слышал! В Греции ведь играл. Он правильно сделал, что перешeл в США. Ничего не потерял, там хороший уровень. Не в РПЛ же вернулся.

В МЛС играет много легионеров, причeм качественных. Сулейманов – парень техничный, интересный. В России тоже интересно было бы на него посмотреть, но парень сделал свой выбор», – сказал Мостовой.