Реакция Мостового на трансфер Сулейманова в МЛС

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о трансфере Магомеда-Шапи Сулейманова в «Канзас Сити».
«Ничего необычного в переходе Шапи в МЛС нет. Но я давно про него не слышал! В Греции ведь играл. Он правильно сделал, что перешeл в США. Ничего не потерял, там хороший уровень. Не в РПЛ же вернулся.
В МЛС играет много легионеров, причeм качественных. Сулейманов – парень техничный, интересный. В России тоже интересно было бы на него посмотреть, но парень сделал свой выбор», – сказал Мостовой.
- Шапи – воспитанник «Краснодара».
- Игрок стоит 1,8 миллиона евро.
- В МЛС уже играет Алексей Миранчук («Атланта»).