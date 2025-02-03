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Реакция Мостового на трансфер Сулейманова в МЛС

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о трансфере Магомеда-Шапи Сулейманова в «Канзас Сити».

«Ничего необычного в переходе Шапи в МЛС нет. Но я давно про него не слышал! В Греции ведь играл. Он правильно сделал, что перешeл в США. Ничего не потерял, там хороший уровень. Не в РПЛ же вернулся.

В МЛС играет много легионеров, причeм качественных. Сулейманов – парень техничный, интересный. В России тоже интересно было бы на него посмотреть, но парень сделал свой выбор», – сказал Мостовой.

  • Шапи – воспитанник «Краснодара».
  • Игрок стоит 1,8 миллиона евро.
  • В МЛС уже играет Алексей Миранчук («Атланта»).

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Источник: «Чемпионат»

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03.02.2025 20:55
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Комментарии (2)
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fakeid
1738612142
помнится, какой-то спартач туда тоже переехал, ещё лет 10 назад. фамилии не вспомню, но грузин, что ли, или что-то такое.
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