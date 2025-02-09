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  • Агент ответил, зачем Миранчук уехал в США: «За пять лет можно финансово обеспечить себя на всю жизнь»

Агент ответил, зачем Миранчук уехал в США: «За пять лет можно финансово обеспечить себя на всю жизнь»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука, объяснил летний трансфер игрока в США.

  • «Атланта» купила россиянина летом у «Аталанты» за 12 миллионов евро.
  • Контракт Алексея действует до 2027 года.
  • У Миранчука 14 матчей за «Атланту», 3 гола, 4 ассиста.

«Алексей долго думал над переходом. Ему это предложение поступило где-то за три-четыре месяца до трансфера. Были долгие разговоры, к нему приезжал спортивный директор. Решение было взвешенно со всех сторон.

В той же Италии не было сопоставимых предложений, а заинтересованность американцев была большой – они давали ему возможность за пять лет финансово обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь. Понятно, если бы позвал «Милан» или «Интер», Леша не смотрел бы на финансы и пошел.

Решение было непростым, но на сегодняшний день он чувствует себя более чем хорошо», – сказал Кузьмичев.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии (5)
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n876
1739056404
А как жи --Россия воюет с Натой ? Врут Соловьев со Скабеевой ? Али Миранчук предатель ?
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Гор--google
1739069542
В какой бы сфере человек не работал, он прежде всего должен думать о благосостояние своей семьи,о том какое будущее ожидает его и близких. Миранчук не 20ти летний сопляк. Выбор правильный. Хоть Китай,хоть Эмираты.Лишь бы платили прилично.
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subbotaspartak
1739087928
Арабские лиги для того и существуют, уехавшие туда про футбол думают потом. В американской лиге футбол волнистый, а волну гонят евро-южноамериканские звёзды. Не было б там Месси и наши не просочились, кто бы вспомнил....
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