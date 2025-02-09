Агент ответил, зачем Миранчук уехал в США: «За пять лет можно финансово обеспечить себя на всю жизнь»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука, объяснил летний трансфер игрока в США.

«Атланта» купила россиянина летом у «Аталанты» за 12 миллионов евро.

Контракт Алексея действует до 2027 года.

У Миранчука 14 матчей за «Атланту», 3 гола, 4 ассиста.

«Алексей долго думал над переходом. Ему это предложение поступило где-то за три-четыре месяца до трансфера. Были долгие разговоры, к нему приезжал спортивный директор. Решение было взвешенно со всех сторон.

В той же Италии не было сопоставимых предложений, а заинтересованность американцев была большой – они давали ему возможность за пять лет финансово обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь. Понятно, если бы позвал «Милан» или «Интер», Леша не смотрел бы на финансы и пошел.

Решение было непростым, но на сегодняшний день он чувствует себя более чем хорошо», – сказал Кузьмичев.