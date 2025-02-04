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Роналду сравнил саудовский чемпионат и МЛС

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду считает, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее, чем МЛС.

«Когда я решил приехать сюда, я не думал, что саудовская лига будет расти так быстро. Но я знал, что через год или два лига станет первоклассной, как сейчас. Люди мало знают о ней и слишком много болтают.

Мне грустно, когда люди говорят о Саудовской Аравии и о США, потому что это разная реальность. Хуже ли МЛС [чем саудовская лига]? Очевидно. Но на Саудовскую Аравию смотрят свысока. Но я понял, что люди не знают, о чем говорят. Ее должны оценивать только те, кто выступает здесь», – сказал Роналду.

  • Португалец перешел в «Аль-Наср» 1 января 2023 года.
  • Всего 39-летний Роналду провел за саудовский клуб 89 матчей, забил 81 гол, отдал 19 передач.

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Источник: Marca

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04.02.2025 13:20
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Комментарии (4)
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1738664905
"Сам там не был,но утверждаю...".Всем непредвзятым понятно,что главная причина сравнения с МЛС,так то,что там играет вечный конкурент в борьбе за симпатии плебса.
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Antoshka2015
1738672417
Столько денег тратить на трансферы еще бы
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subbotaspartak
1738678995
...Ее должны оценивать только те, кто выступает здесь»... Ясно дело...
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