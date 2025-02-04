Роналду сравнил саудовский чемпионат и МЛС

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду считает, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее, чем МЛС.

«Когда я решил приехать сюда, я не думал, что саудовская лига будет расти так быстро. Но я знал, что через год или два лига станет первоклассной, как сейчас. Люди мало знают о ней и слишком много болтают.

Мне грустно, когда люди говорят о Саудовской Аравии и о США, потому что это разная реальность. Хуже ли МЛС [чем саудовская лига]? Очевидно. Но на Саудовскую Аравию смотрят свысока. Но я понял, что люди не знают, о чем говорят. Ее должны оценивать только те, кто выступает здесь», – сказал Роналду.