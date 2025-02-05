Маскерано отреагировал на слова Роналду, что он самый совершенный футболист в истории

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано прокомментировал тщеславное заявление Криштиану Роналду.

Ранее португалец сказал, что считает себя самым совершенным футболистом в истории.

«Это просто мнение. Безусловно, я очень уважаю Криштиану, и мне не нужно анализировать его точку зрения. Это то, во что он верит.

У меня тоже есть свое мнение, которое отличается от других, вот и все», – заявил Маскерано.