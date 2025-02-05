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  • Маскерано отреагировал на слова Роналду, что он самый совершенный футболист в истории

Маскерано отреагировал на слова Роналду, что он самый совершенный футболист в истории

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано прокомментировал тщеславное заявление Криштиану Роналду.

Ранее португалец сказал, что считает себя самым совершенным футболистом в истории.

«Это просто мнение. Безусловно, я очень уважаю Криштиану, и мне не нужно анализировать его точку зрения. Это то, во что он верит.

У меня тоже есть свое мнение, которое отличается от других, вот и все», – заявил Маскерано.

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Источник: bein Sports

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05.02.2025 17:51
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Комментарии (2)
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Not angry fan
1738781692
100%.
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Алексей-К-google
1738802536
Конечно есть, ведь у него в команде играет футболист, которому не нужно себя хвалить. Все доказано делом!
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