Маскерано отреагировал на слова Роналду, что он самый совершенный футболист в истории

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано прокомментировал тщеславное заявление Криштиану Роналду.
Ранее португалец сказал, что считает себя самым совершенным футболистом в истории.
«Это просто мнение. Безусловно, я очень уважаю Криштиану, и мне не нужно анализировать его точку зрения. Это то, во что он верит.
У меня тоже есть свое мнение, которое отличается от других, вот и все», – заявил Маскерано.
- Роналду – игрок саудовского «Аль-Насра».
- Ранее он выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».
- Форвард забил 923 гола за профессиональную карьеру.