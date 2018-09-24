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    Marca: Роналду пропустит церемонию вручения наград ФИФА. В среду у «Ювентуса» матч

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит вручение наград ФИФА, которое пройдет в понедельник в Лондоне.

    Роналду номинирован на звание лучшего футболиста года вместе с полузащитником «Реала» Лукой Модричем и форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

    Роналду и другие игроки «Ювентуса» не полетят на мероприятие из-за графика команды. В воскресенье «Юве» сыграл в матче 5-го тура Серии А против «Фрозиноне» (2:0), а в среду команде предстоит матч следующего тура против «Болоньи».

    Сообщается, что Роналду заранее проинформировал организаторов о том, что не приедет на церемонию.

    Источник: Marca

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    24.09.2018 01:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 24 сентября 2018, 08:41

      Да он не изза матча пропустит )) обидели ж , ниче не дали...

      0
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 24 сентября 2018, 05:14

      а он там нужен

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 сентября 2018, 04:40

      Видать уже шепнули, что не он лучший, а так бы кто его удержал, поехал бы.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 сентября 2018, 02:06

      Походу Модрич... Хотя лично я не вижу в чём он был лучше остальных, вот честно и ему бы награду не дал.

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