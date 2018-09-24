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  • Marca: Роналду пропустит церемонию вручения наград ФИФА. В среду у «Ювентуса» матч

Marca: Роналду пропустит церемонию вручения наград ФИФА. В среду у «Ювентуса» матч

24 сентября 2018, 01:36
4

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит вручение наград ФИФА, которое пройдет в понедельник в Лондоне.

Роналду номинирован на звание лучшего футболиста года вместе с полузащитником «Реала» Лукой Модричем и форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

Роналду и другие игроки «Ювентуса» не полетят на мероприятие из-за графика команды. В воскресенье «Юве» сыграл в матче 5-го тура Серии А против «Фрозиноне» (2:0), а в среду команде предстоит матч следующего тура против «Болоньи».

Сообщается, что Роналду заранее проинформировал организаторов о том, что не приедет на церемонию.

Источник: Marca
Италия. Серия А Весь мир Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (4)
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ivanthebest
1537743999
Походу Модрич... Хотя лично я не вижу в чём он был лучше остальных, вот честно и ему бы награду не дал.
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Фотон
1537753214
Видать уже шепнули, что не он лучший, а так бы кто его удержал, поехал бы.
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bashnat013
1537755276
а он там нужен
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mihail200606
1537767689
Да он не изза матча пропустит )) обидели ж , ниче не дали...
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