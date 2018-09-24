Marca: Роналду пропустит церемонию вручения наград ФИФА. В среду у «Ювентуса» матч

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит вручение наград ФИФА, которое пройдет в понедельник в Лондоне.

Роналду номинирован на звание лучшего футболиста года вместе с полузащитником «Реала» Лукой Модричем и форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

Роналду и другие игроки «Ювентуса» не полетят на мероприятие из-за графика команды. В воскресенье «Юве» сыграл в матче 5-го тура Серии А против «Фрозиноне» (2:0), а в среду команде предстоит матч следующего тура против «Болоньи».

Сообщается, что Роналду заранее проинформировал организаторов о том, что не приедет на церемонию.