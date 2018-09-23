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    Перес: «Реал» категорически отказывается играть матчи Примеры в США»

    Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что не мадридцы не намерены проводить матчи Примеры на территории Северной Америки.

    «Реал» не поедет В США. Я не знаю, какие интересы преследует Тебас, но явно не интересы клубов и болельщиков.

    Мы категорически отказываемся», – сказал Перес.

    В августе президент Ла Лиги Хавьер Тебас заключил договор на 15 лет с американской медиакомпанией Relevent Sports на проведение матчей чемпионата Испании в США и Канаде. Недавно стало известно, что игра 21-го тура «Жирона»«Барселона» должна состояться в конце января в Майами. Тем не менее Королевская испанская футбольная федерация отклонила заявку Ла Лиги и каталонских клубов на проведение игры за пределами страны.

    Источник: AS

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    23.09.2018 13:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 17:27

      Это будет унижение Ла Лиги.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 23 сентября 2018, 17:12

      Старый не только может скупать футбол, но и думать бошкой, додумайтесь просто объеденить млс и ла лигу, и будет счастье.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +695

      fan-man 23 сентября 2018, 16:04

      Пускай лучше в Хабаровске играют или в Ханты мансийске)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 23 сентября 2018, 15:39

      Что б не поругались баские сепаратисты и испанские федералы вполне можно найти альтернативу. Урюпинск,например.

      0
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      Рейтинг: +90

      alikatos 23 сентября 2018, 15:22

      Еще бы в манголии

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 23 сентября 2018, 15:17

      Всё правильно, пусть сами в Испанию едут смотреть матчи!

      1
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      Рейтинг: +77

      Майор Балдёжник 23 сентября 2018, 14:40

      и правильно делают

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 23 сентября 2018, 14:15

      Америкосы думают, что за бабки все можно купить, Тупые.

      0
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 23 сентября 2018, 13:35

      ))

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