Перес: «Реал» категорически отказывается играть матчи Примеры в США»

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что не мадридцы не намерены проводить матчи Примеры на территории Северной Америки.

«Реал» не поедет В США. Я не знаю, какие интересы преследует Тебас, но явно не интересы клубов и болельщиков.

Мы категорически отказываемся», – сказал Перес.

В августе президент Ла Лиги Хавьер Тебас заключил договор на 15 лет с американской медиакомпанией Relevent Sports на проведение матчей чемпионата Испании в США и Канаде. Недавно стало известно, что игра 21-го тура «Жирона» – «Барселона» должна состояться в конце января в Майами. Тем не менее Королевская испанская футбольная федерация отклонила заявку Ла Лиги и каталонских клубов на проведение игры за пределами страны.