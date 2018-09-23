Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Перес: «Реал» категорически отказывается играть матчи Примеры в США»

Перес: «Реал» категорически отказывается играть матчи Примеры в США»

23 сентября 2018, 13:34
12

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что не мадридцы не намерены проводить матчи Примеры на территории Северной Америки.

«Реал» не поедет В США. Я не знаю, какие интересы преследует Тебас, но явно не интересы клубов и болельщиков.

Мы категорически отказываемся», – сказал Перес.

В августе президент Ла Лиги Хавьер Тебас заключил договор на 15 лет с американской медиакомпанией Relevent Sports на проведение матчей чемпионата Испании в США и Канаде. Недавно стало известно, что игра 21-го тура «Жирона»«Барселона» должна состояться в конце января в Майами. Тем не менее Королевская испанская футбольная федерация отклонила заявку Ла Лиги и каталонских клубов на проведение игры за пределами страны.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Перес Флорентино
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fosterwow
1537698950
))
Ответить
Фотон
1537701313
Америкосы думают, что за бабки все можно купить, Тупые.
Ответить
Майор Балдёжник
1537702811
и правильно делают
Ответить
Lev Aleks
1537705032
Всё правильно, пусть сами в Испанию едут смотреть матчи!
Ответить
alikatos
1537705341
Еще бы в манголии
Ответить
Патронташ
1537706381
Что б не поругались баские сепаратисты и испанские федералы вполне можно найти альтернативу. Урюпинск,например.
Ответить
Dr Metal
1537707877
Пускай лучше в Хабаровске играют или в Ханты мансийске)))
Ответить
BlackMurder
1537711970
Старый не только может скупать футбол, но и думать бошкой, додумайтесь просто объеденить млс и ла лигу, и будет счастье.
Ответить
zigbert
1537712826
Это будет унижение Ла Лиги.
Ответить
Главные новости
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
10
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
11:28
«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов
11:10
1
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
10:39
13
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
10
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
15
Все новости
Все новости
Фото«Реал» представил еще одного новичка
Вчера, 21:59
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
Вчера, 16:50
2
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
Вчера, 16:08
Список самых дорогих клубов мира
Вчера, 13:45
1
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
Вчера, 01:25
1
«Барселона» взяла новый трофей
Вчера, 00:43
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
19 августа
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
19 августа
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
19 августа
7
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
19 августа
«Реал» презентовал нового главного тренера
19 августа
1
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
18 августа
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
18 августа
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
18 августа
10
Назван новый капитан «Барселоны»
17 августа
1
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
17 августа
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
17 августа
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
17 августа
3
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
16 августа
8
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
16 августа
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
16 августа
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+