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    Гвардиола: «Игрокам «Манчестер Сити» не нужно извиняться за поражение от «Лиона». Ошибку допустил я»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что допустил ошибку в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Лионом» (1:2). По словам специалиста, футболисты команды не должны извиняться за поражение.

    «Игрокам не нужно извиняться. Они сражались и пытались отыграться. Мы совершили ошибки. Я был наказан и должен принять это.

    Мы не играли совсем плохо, хотя это была не лучший наш матч. «Лион» создал шансы лишь в первом тайме. Я много раз настаивал, что Лига чемпионов – это совершенно другой турнир», – сказал Гвардиола.

    Источник: Marca

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    21.09.2018 17:21
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 сентября 2018, 21:07

      В ЛЧ Ман Сити совсем теряется.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 сентября 2018, 18:24

      Совсем не обязательное поражение. Что-то последнее время Пепу не везёт в ЛЧ. Вот в чемпионатах на длинной дистанции он как рыба в воде, а вот в ЛЧ, где кол-во матчей, ограниченно, и одна ошибка может привести к вылету - тут как-то после Барсы не заладилось.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +982

      O-Z 21 сентября 2018, 17:29

      Лысая гнида накосячила

      -1
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