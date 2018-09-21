Гвардиола: «Игрокам «Манчестер Сити» не нужно извиняться за поражение от «Лиона». Ошибку допустил я»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что допустил ошибку в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Лионом» (1:2). По словам специалиста, футболисты команды не должны извиняться за поражение.

«Игрокам не нужно извиняться. Они сражались и пытались отыграться. Мы совершили ошибки. Я был наказан и должен принять это.

Мы не играли совсем плохо, хотя это была не лучший наш матч. «Лион» создал шансы лишь в первом тайме. Я много раз настаивал, что Лига чемпионов – это совершенно другой турнир», – сказал Гвардиола.