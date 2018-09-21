Сарри: «Сегодня впервые в сезоне Мората постоянно угрожал воротам»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри пожаловался на неудобный график игр после встречи с ПАОКом в Лиге Европы.

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы ПАОК – «Челси» завершился со счетом 0:1.

– Для английских команд выступление в Лиге Европы сопряжено с определенными сложностями. В Италии после сегодняшней игры я мог попросить перенести матч чемпионата на понедельник. Однако здесь нам придется снова выйти на поле воскресным днем уже через 63 часа.

Сейчас, после шести проведенных матчей, это не проблема, однако в будущем это может привести к трудностям. Надеюсь, нам удастся решить вопрос с выходом в плей-офф за один-два матча до окончания группового турнира.

– Что необходимо сделать, чтобы вернуть Морате уверенность в собственных силах?

– Ему нужно забить пару-тройку голов, чтобы обрести себя. Я не могу дать ему эту уверенность. Сегодня у него было три-четыре возможности отличиться, но ему не повезло. Надеюсь, смогу чем-то помочь ему в дальнейшем, но уверенность может прийти только с голами.

Тем не менее должен отметить, что сегодня впервые в сезоне он постоянно угрожал воротам из пределов штрафной. Он постоянно открывался и был очень активен.