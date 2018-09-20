«Манчестер Сити» – первая английская команда, проигравшая четыре матча ЛЧ подряд

Накануне состоялся матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Лион». Игра завершилась со счетом 1:2.

Для британцев это поражение стало четвертым подряд в турнире, включая матчи прошлого сезона. Ранее «Манчестер Сити» уступил «Базелю» (1:2) и в двух матчах плей-офф проиграл «Ливерпулю» (0:3 и 1:2).

Этот показатель вывел «Манчестер Сити» на первое место среди английских команд в истории, которые проиграли четыре матча Лиги чемпионов подряд.