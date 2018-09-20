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    «Манчестер Сити» – первая английская команда, проигравшая четыре матча ЛЧ подряд

    Накануне состоялся матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Лион». Игра завершилась со счетом 1:2.

    Для британцев это поражение стало четвертым подряд в турнире, включая матчи прошлого сезона. Ранее «Манчестер Сити» уступил «Базелю» (1:2) и в двух матчах плей-офф проиграл «Ливерпулю» (0:3 и 1:2).

    Этот показатель вывел «Манчестер Сити» на первое место среди английских команд в истории, которые проиграли четыре матча Лиги чемпионов подряд.

    Источник: Opta

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    20.09.2018 06:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 сентября 2018, 16:39

      Болезненное поражение.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +818

      Serjio82 20 сентября 2018, 10:15

      бывает!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 20 сентября 2018, 09:14

      Ещё один рекорд в копилку Гвардиолы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3136

      m40 20 сентября 2018, 08:59

      Ещё недавно ЦСКА весьма прилично играл с Лионом и по делу обыграл. Интересно, игра французов на столько преобразилась что они обыгрывают фаворита (ну вроде как) ЛЧ. Или сити как был несостоятелен в Европе, так и остался?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 20 сентября 2018, 07:58

      Нууу, Ливерпулю он обязан проигрывать - та веселая, играющая команда. А с Базелем и Лионом действительно лажа вышла.

      1
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      Рейтинг: +452

      тёска 20 сентября 2018, 07:41

      Своё возьмут ещё

      0
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