Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Председатель совета директоров «Локомотива»: «Русские долго запрягают и быстро едут. Так что мы еще покажем всем европам!»

Председатель совета директоров «Локомотива»: «Русские долго запрягают и быстро едут. Так что мы еще покажем всем европам!»

19 сентября 2018, 12:24
29

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Галатасараем» (0:3) команда продемонстрировала едва ли не лучшую по качеству игру в сезоне.

По словам руководителя, железнодорожники двигаются в правильном направлении.

«Мы не достигли желаемого результата, но с другой стороны, как многие специалисты говорят, качество игры было достойным, и игра была равной. При этом по качеству игры команда показала одну из лучших игр в сезоне. Хоть мы медленно двигаемся, но в правильном направлении.

Результат не отражает сути игры: в некоторых моментах нам не повезло, в некоторых мы сделали ошибки, с которым будет разбираться тренерский штаб. Сейчас нам с болельщиками без сомнения надо поддержать команду и тренерский штаб и прийти на стадион, когда соперники будут приезжать к нам. Показать им как мы умеем болеть и атмосфера, которую создали турецкие болельщики у себя, это легкая разминка перед тем, что будет у нас на стадионе.

Есть две пословицы: русские долго запрягают и быстро едут. А вторая – первый блин комом. Так что мы еще покажем всем европам! Да мы выиграли чемпионство в прошлом году, но это только первый этап на долгом пути превращения нашей любимой команды из по-настоящему большой российской команды в великую европейскую. И мы будем планомерно двигаться в этом направлении», – сказал Мещеряков.

Источник: Sport24
Лига чемпионов Локомотив Галатасарай
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Т34
1537349999
Если показав лучшую по качеству игру, пролетели со счетом 3:0, с обычным середняком, то что будет дальше? Вроде бы поехали играть в Лиге чемпионов, а не блины печь. Да и во что локомотивы запрягают, хотелось бы узнать. С такой упряжкой, "Локомотиву", ой, как долго придется двигаться, чтобы стать великой европейской командой.
Ответить
Freyk
1537351832
Идея верить в свою команду сама по себе здравая, но почему обязательно нужно сопровождать это таким бахвальством и напыщенностью?
Ответить
yorgenbarenz
1537352877
Что-то он не то наговорил.При 0:3 лучше про дорогие покупки братьев Миранчуков посудачить.Ребята не очень в печали,что никуя им не играется ,как положено чемпионам.
Ответить
тщмек 19
1537353093
Если быть точным, игра была качественной у каждого отдельного игрока, но не у команды. И неудивительно - 8 иностранцев никогда не играли вместе, и не могли играть при наличии лимита в ПФЛ
Ответить
ilichkadr
1537353171
Есть ТРИ пословицы: русские долго запрягают и быстро едут. А вторая – первый блин комом.А третья - не говори гоп пока не перепрыгнешь
Ответить
Zenmaster
1537354173
Как это 3 - 0 проигрыш -- лучшая игра ???
Ответить
hunta
1537355201
А сбруя не жмёт..?
Ответить
berda2003
1537356598
мещериков напоминает уборщика туалетов на стадионе, когда ему предложили поменять работу, сильно возмутился и сказал, что без большого спорта не представляет свою жизнь...
Ответить
Sosna69
1537359918
Качественная игра, правильное направление, еще покажем всем европам,одни громкие напыщенные слова.Смотри со штанов не выпрыгни.Единственное с чем соглашусь,это надо поддержать команду!!!
Ответить
Антибиотик
1537379607
Ну, что взять с безграмотного идиота?! Вместо того, чтобы наладить микроклимат в команде он поёт дифирамбы и читает с интернета русские поговорки, причем не к месту. Я сейчас заверяю всех болельщиков Локомотива, что Мещеряков и его совдир, главная беда нашего клуба, потому, что безразличие- самый страшный футбольный грех. Именно с их попустительства происходят самые страшные вещи в нашем любимом клубе.
Ответить
Главные новости
«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов
11:10
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
3
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
2
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
6
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
5
Президент «Галатасарая» сказал, чего ждет от Батракова
09:27
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
Все новости
Все новости
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+