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    Председатель совета директоров «Локомотива»: «Русские долго запрягают и быстро едут. Так что мы еще покажем всем европам!»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Галатасараем» (0:3) команда продемонстрировала едва ли не лучшую по качеству игру в сезоне.

    По словам руководителя, железнодорожники двигаются в правильном направлении.

    «Мы не достигли желаемого результата, но с другой стороны, как многие специалисты говорят, качество игры было достойным, и игра была равной. При этом по качеству игры команда показала одну из лучших игр в сезоне. Хоть мы медленно двигаемся, но в правильном направлении.

    Результат не отражает сути игры: в некоторых моментах нам не повезло, в некоторых мы сделали ошибки, с которым будет разбираться тренерский штаб. Сейчас нам с болельщиками без сомнения надо поддержать команду и тренерский штаб и прийти на стадион, когда соперники будут приезжать к нам. Показать им как мы умеем болеть и атмосфера, которую создали турецкие болельщики у себя, это легкая разминка перед тем, что будет у нас на стадионе.

    Есть две пословицы: русские долго запрягают и быстро едут. А вторая – первый блин комом. Так что мы еще покажем всем европам! Да мы выиграли чемпионство в прошлом году, но это только первый этап на долгом пути превращения нашей любимой команды из по-настоящему большой российской команды в великую европейскую. И мы будем планомерно двигаться в этом направлении», – сказал Мещеряков.

    Источник: Sport24

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    19.09.2018 12:24
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 20 сентября 2018, 12:13

      Такие пышные речи и заверения ,не на пользу команде.

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 20 сентября 2018, 11:00

      Известно, конечно, что русские медленно запрягают, но быстро едут. Но относится ли это к данному противостоянию? Очень сомневаюсь! На поле было только двое русских - Денисов и Игнатьев. Они, конечно, "быстро ехать" за всю команду не могли. Мне могут "воткнуть", что были ещё Миранчуки, но они россияне, но не русские (я не вчитывался в их биографии, но фамилия у них западноукраинская или белорусская). Не примите меня за националиста.

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      Рейтинг: +361

      sergan113 20 сентября 2018, 05:55

      Можно так долго запрягать,что потом и ехать не надо будет.

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 19 сентября 2018, 20:53

      Ну, что взять с безграмотного идиота?! Вместо того, чтобы наладить микроклимат в команде он поёт дифирамбы и читает с интернета русские поговорки, причем не к месту. Я сейчас заверяю всех болельщиков Локомотива, что Мещеряков и его совдир, главная беда нашего клуба, потому, что безразличие- самый страшный футбольный грех. Именно с их попустительства происходят самые страшные вещи в нашем любимом клубе.

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 19 сентября 2018, 18:24

      "ЕЩЁ покажем" - может лучше поскромнее быть? А то вчера как показали - так больше такого лучше не показывать никому!

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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 19 сентября 2018, 17:52

      ...загорелые русские покажут...

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      Рейтинг: +71

      Sosna69 19 сентября 2018, 15:25

      Качественная игра, правильное направление, еще покажем всем европам,одни громкие напыщенные слова.Смотри со штанов не выпрыгни.Единственное с чем соглашусь,это надо поддержать команду!!!

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 19 сентября 2018, 14:32

      Покажете ВСЕМ ЕВРОПАМ!!! Вот только что именно Вы покажете?

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      Рейтинг: +5072

      Т34 > Fan Loko mik 19 сентября 2018, 14:56

      Рифму к Европе.

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      Рейтинг: +115

      berda2003 19 сентября 2018, 14:29

      мещериков напоминает уборщика туалетов на стадионе, когда ему предложили поменять работу, сильно возмутился и сказал, что без большого спорта не представляет свою жизнь...

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 19 сентября 2018, 14:16

      Пафос есть - ума не надо.

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