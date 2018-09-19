Председатель совета директоров «Локомотива»: «Русские долго запрягают и быстро едут. Так что мы еще покажем всем европам!»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Галатасараем» (0:3) команда продемонстрировала едва ли не лучшую по качеству игру в сезоне.

По словам руководителя, железнодорожники двигаются в правильном направлении.

«Мы не достигли желаемого результата, но с другой стороны, как многие специалисты говорят, качество игры было достойным, и игра была равной. При этом по качеству игры команда показала одну из лучших игр в сезоне. Хоть мы медленно двигаемся, но в правильном направлении.

Результат не отражает сути игры: в некоторых моментах нам не повезло, в некоторых мы сделали ошибки, с которым будет разбираться тренерский штаб. Сейчас нам с болельщиками без сомнения надо поддержать команду и тренерский штаб и прийти на стадион, когда соперники будут приезжать к нам. Показать им как мы умеем болеть и атмосфера, которую создали турецкие болельщики у себя, это легкая разминка перед тем, что будет у нас на стадионе.

Есть две пословицы: русские долго запрягают и быстро едут. А вторая – первый блин комом. Так что мы еще покажем всем европам! Да мы выиграли чемпионство в прошлом году, но это только первый этап на долгом пути превращения нашей любимой команды из по-настоящему большой российской команды в великую европейскую. И мы будем планомерно двигаться в этом направлении», – сказал Мещеряков.