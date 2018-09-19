Икарди: «Интер» заслужил победу, так как боролся до последней секунды»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди стал автором гола в ворота «Тоттенхэма» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Аргентинец на 86-й минуте сравнял счет.

«Гол после моего удара получился красивым. Как так случилось? Я просто отлично пробил, и, к счастью, мяч угодил в сетку.

Думаю, мы заслужили эту победу, потому что боролись до последней секунды. Я рад за команду, за фанатов и за себя, конечно. Это был отличный дебют в Лиге чемпионов», – заявил Икарди.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 2:1.