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    Икарди: «Интер» заслужил победу, так как боролся до последней секунды»

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди стал автором гола в ворота «Тоттенхэма» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Аргентинец на 86-й минуте сравнял счет.

    «Гол после моего удара получился красивым. Как так случилось? Я просто отлично пробил, и, к счастью, мяч угодил в сетку.

    Думаю, мы заслужили эту победу, потому что боролись до последней секунды. Я рад за команду, за фанатов и за себя, конечно. Это был отличный дебют в Лиге чемпионов», – заявил Икарди.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 2:1.

    Источник: Skysports

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    19.09.2018 08:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 20 сентября 2018, 11:43

      Победа - награда за настойчивость.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 19 сентября 2018, 09:40

      Удивили. Молодцы.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      ЯвТоПе 19 сентября 2018, 09:17

      Интер сам создавал моменты а Харри просто ВЕЗЛО! моменты из не-откуда

      3
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 19 сентября 2018, 08:43

      Пока Кейн бродил, Икарди забил...
      Теперь Харри будет сопеть и оправдываться, а Мауро - давать интервью про удачу, удар и борьбу!..:))

      7
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