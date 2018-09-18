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    Стало известно, о чем сказал Роналду игрокам «Реала» перед финалом Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

    «Реал» выпустил документальный фильм о финале Лиги чемпионов сезона-2017/18 с «Ливерпулем» (3:1) под названием «В центре тринадцатого».

    В нем авторы показали, что сказал нападающий Криштиану Роналду своим партнерам перед решающим матчем.

    Этим летом португалец перешел из мадридского клуба в «Ювентус».

    «Пришло время побеждать, а не играть. Давайте работать и сражаться, и тогда наше качество покажет.

    Сегодня достойно умереть ради сотворения истории. Мы будем первыми, кто завоюет три титула подряд: играйте, побеждайте и творите историю.

    Давайте же!» – сказал Роналду.

    Победа над «Ливерпулем» принесла «Реалу» третий подряд и тринадцатый в истории титул Лиги чемпионов.

    Источник: Goal.com

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    18.09.2018 15:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 18 сентября 2018, 18:58

      Последнее время безграмотность "журналистов" Бомбардира удивляет всё больше.

      Можно сказать "что сказал" или "о чём рассказал", но " о чём сказал" - это лютый колхоз.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      trudovik 18 сентября 2018, 18:10

      В этом вся суть.
      У КриоРо тоже были трудные времена с руководством и прочими. Однако вопреки всему он тренировался и доказывал, что он лучшее, что может быть в реале.
      А вот, к примеру, наши, с радостью ставят лайки за слив тренера и всем по кайфу - а че парится? Бабки по контракту идут и всё путем.
      Красава, ребята!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 18 сентября 2018, 17:22

      Вдохновил на победу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 18 сентября 2018, 15:53

      парни я люблю вас!)))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 18 сентября 2018, 15:43

      Ни шагу назад, Москва за нами...У Криша нет случайно русских корней?...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg > KOLBIS 18 сентября 2018, 17:49

      Дамочки наши научили))

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > RotBerg 18 сентября 2018, 18:19

      Точно я ведь про Шейк забыл...

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 сентября 2018, 15:42

      если еще немного по тренируется в речах, может до Дзюбы и дотянет ))))
      шучу, шучу, а то сейчас набежит глорьё ... хотя пофиг ))

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