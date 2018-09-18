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  • Стало известно, о чем сказал Роналду игрокам «Реала» перед финалом Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Стало известно, о чем сказал Роналду игрокам «Реала» перед финалом Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

18 сентября 2018, 15:24
8

«Реал» выпустил документальный фильм о финале Лиги чемпионов сезона-2017/18 с «Ливерпулем» (3:1) под названием «В центре тринадцатого».

В нем авторы показали, что сказал нападающий Криштиану Роналду своим партнерам перед решающим матчем.

Этим летом португалец перешел из мадридского клуба в «Ювентус».

«Пришло время побеждать, а не играть. Давайте работать и сражаться, и тогда наше качество покажет.

Сегодня достойно умереть ради сотворения истории. Мы будем первыми, кто завоюет три титула подряд: играйте, побеждайте и творите историю.

Давайте же!» – сказал Роналду.

Победа над «Ливерпулем» принесла «Реалу» третий подряд и тринадцатый в истории титул Лиги чемпионов.

Источник: Goal.com
Лига чемпионов Реал Ливерпуль Роналду Криштиану
Комментарии (8)
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FanatSerj
1537274556
если еще немного по тренируется в речах, может до Дзюбы и дотянет )))) шучу, шучу, а то сейчас набежит глорьё ... хотя пофиг ))
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KOLBIS
1537274610
Ни шагу назад, Москва за нами...У Криша нет случайно русских корней?...
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овертайм
1537275212
парни я люблю вас!)))))
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zigbert
1537280555
Вдохновил на победу.
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trudovik
1537283433
В этом вся суть. У КриоРо тоже были трудные времена с руководством и прочими. Однако вопреки всему он тренировался и доказывал, что он лучшее, что может быть в реале. А вот, к примеру, наши, с радостью ставят лайки за слив тренера и всем по кайфу - а че парится? Бабки по контракту идут и всё путем. Красава, ребята!!!
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la verdad
1537286318
Последнее время безграмотность "журналистов" Бомбардира удивляет всё больше.
Можно сказать "что сказал" или "о чём рассказал", но " о чём сказал" - это лютый колхоз.
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