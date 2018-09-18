Стало известно, о чем сказал Роналду игрокам «Реала» перед финалом Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

«Реал» выпустил документальный фильм о финале Лиги чемпионов сезона-2017/18 с «Ливерпулем» (3:1) под названием «В центре тринадцатого».

В нем авторы показали, что сказал нападающий Криштиану Роналду своим партнерам перед решающим матчем.

Этим летом португалец перешел из мадридского клуба в «Ювентус».

«Пришло время побеждать, а не играть. Давайте работать и сражаться, и тогда наше качество покажет.

Сегодня достойно умереть ради сотворения истории. Мы будем первыми, кто завоюет три титула подряд: играйте, побеждайте и творите историю.

Давайте же!» – сказал Роналду.

Победа над «Ливерпулем» принесла «Реалу» третий подряд и тринадцатый в истории титул Лиги чемпионов.