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«Спартак» попросил болельщиков не посещать матч против «Рапида»

17 сентября 2018, 19:06
20

«Спартак» в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида» выступил с заявлением в адрес болельщиков. Красно-белые попросили фанатов не посещать игру в Вене.

«Напоминаем, что в июне этого года контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА вынесла наказание «Спартаку» за неправомерное поведение болельщиков в ходе матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона. Нашему клубу запрещено продавать билеты болельщикам красно-белых на два гостевых еврокубковых матча и один условно с испытательным сроком два года.

Матч с «Рапидом» — второй по счeту для «Спартака» после вынесения наказания. В первом красно-белые встречались с ПАОКом в Салониках, и наш клуб избежал претензий со стороны УЕФА.

Таким образом, если в Австрии не случится эксцессов, «Спартак» сможет рассчитывать на столь важную поддержку своих поклонников в Глазго, 25 октября, в матче против «Рейнджерс».

В противном случае в силу вступит условное наказание, и наш клуб подвергнется ещe более серьезным санкциям. Поэтому мы убедительно просим вас воздержаться от посещения поединка «Рапид» — «Спартак», – сказано в релизе.

Игра состоится 20 сентября.

Источник: ФК «Спартак»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Рапид Спартак
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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AHTUNGBOL
1537201124
Судя по сегодняшним настроениям, они и сами не поедут, сейчас у них стадия ненависти к Карере и упаднических настроений в отношении всей команды...
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Полная Канистра
1537202642
да у меня кризис от вас и санкции к вам от вашей дохлой игры Но дома по ящику постараюсь через силу воли поддержать а чё делать свои же
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la verdad
1537202853
Найдутся идиоты. Поедут и нагадят...
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RotBerg
1537203167
Да вообще не ходите.
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ЮНик
1537204046
А болельщики попросили "Спартак" не позорить славное прошлое клуба и выиграть у "Рапида". А то нервов уже не хватает смотреть на это всё. Короче! Чем кровь фанатскую сосать из вены, везите три очка из Вены!
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karmunov
1537204138
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://cort.as/-9raY
Ответить
Artemka69
1537205679
Надеюсь болелы прислушаются!!
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zigbert
1537212211
Серьезное наказание.
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vick-north-west
1537229681
После поражения от Ахмата такое заявление - как красная тряпка для быка. Попрутся определённо. Для них чем хуже для клуба - тем лучше.
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diktatop
1537301986
"Нашему клубу запрещено продавать билеты болельщикам красно-белых на два гостевых еврокубковых матча и один условно с испытательным сроком два года." цитата с сайта ай очнитесь кто это публикует
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