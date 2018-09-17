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    «Спартак» попросил болельщиков не посещать матч против «Рапида»

    «Спартак» в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида» выступил с заявлением в адрес болельщиков. Красно-белые попросили фанатов не посещать игру в Вене.

    «Напоминаем, что в июне этого года контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА вынесла наказание «Спартаку» за неправомерное поведение болельщиков в ходе матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона. Нашему клубу запрещено продавать билеты болельщикам красно-белых на два гостевых еврокубковых матча и один условно с испытательным сроком два года.

    Матч с «Рапидом» — второй по счeту для «Спартака» после вынесения наказания. В первом красно-белые встречались с ПАОКом в Салониках, и наш клуб избежал претензий со стороны УЕФА.

    Таким образом, если в Австрии не случится эксцессов, «Спартак» сможет рассчитывать на столь важную поддержку своих поклонников в Глазго, 25 октября, в матче против «Рейнджерс».

    В противном случае в силу вступит условное наказание, и наш клуб подвергнется ещe более серьезным санкциям. Поэтому мы убедительно просим вас воздержаться от посещения поединка «Рапид» — «Спартак», – сказано в релизе.

    Игра состоится 20 сентября.

    Источник: ФК «Спартак»

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    17.09.2018 19:06
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +821

      diktatop 18 сентября 2018, 23:19

      "Нашему клубу запрещено продавать билеты болельщикам красно-белых на два гостевых еврокубковых матча и один условно с испытательным сроком два года." цитата с сайта ай очнитесь кто это публикует

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 18 сентября 2018, 03:14

      После поражения от Ахмата такое заявление - как красная тряпка для быка. Попрутся определённо. Для них чем хуже для клуба - тем лучше.

      2
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 22:23

      Серьезное наказание.

      1
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      Рейтинг: +26

      G R A N D 17 сентября 2018, 21:01

      Как бы не играли,что бы не говорили,а в евро-кубках надо поддержать,и не только спартаковцам,а всей страной,хотя бы по телевизору...Рейтинг никто не отменял.

      0
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 17 сентября 2018, 20:44

      Надо поддержать! Может, на вырученные деньги честь и совесть клуба смогут выкупить...

      0
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 17 сентября 2018, 20:34

      Надеюсь болелы прислушаются!!

      2
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      Рейтинг: -44

      karmunov 17 сентября 2018, 20:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://cort.as/-9raY

      -18
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > karmunov 17 сентября 2018, 20:23

      Да когда же вы ска сдохните!!!

      5
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > BlackMurder 17 сентября 2018, 21:43

      Админам кушать хочется, проявите терпение.
      Платными комментарии ведь не сделать как на мейле, остаётся только реклама всякого говна.

      2
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 17 сентября 2018, 20:07

      А болельщики попросили "Спартак" не позорить славное прошлое клуба и выиграть у "Рапида". А то нервов уже не хватает смотреть на это всё. Короче! Чем кровь фанатскую сосать из вены, везите три очка из Вены!

      11
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv > ЮНик 17 сентября 2018, 20:32

      Блин, классно расписано)) прям как поэт))

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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 17 сентября 2018, 19:52

      Да вообще не ходите.

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 17 сентября 2018, 19:47

      Найдутся идиоты. Поедут и нагадят...

      2
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