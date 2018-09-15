Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рейнгольд: «Путин переживает за российский спорт. Слава богу! Наконец-то у нас такой президент!»

Рейнгольд: «Путин переживает за российский спорт. Слава богу! Наконец-то у нас такой президент!»

15 сентября 2018, 15:21
44

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что благодаря президенту РФ Владимиру Путину вся страна заболела футболом.

Этим летом в России прошел чемпионат мира, на котором национальная сборная дошла до четвертьфинала.

«Вся Россия вдруг заболела футболом. Вся! Это здорово, но не надо болеть искусственно. Я же вижу, что в некоторых городах России все это было нагнетено. А знаете, почему? Наш первый человек, президент Путин, имеет полное право. Он спортсмен, борец, с характером. Помимо того, что он наш президент, он еще и переживает за российский спорт. Слава богу! Наконец-то у нас такой президент! И когда он дал лозунг про футбол, вся Россия его подхватила, и началась сумасшедшая искусственная истерия. Что только не творилось!

Со мной сидел рядом Володя Пономарев, бронзовый призер первенства мира 1966 года. Он говорит: «Когда мы стали бронзовыми призерами, нас даже в аэропорту никто не встречал». Я говорю: «Володя, я с тобой согласен. Конечно, тебе обидно».

Когда мы сидим в студии, а там все прыгают, я говорю: «Что вы прыгаете?» К этому надо относиться, конечно, с уважением, сказать спасибо нашей сборной, хлопать. Но не до такой же степени!

Я согласен, что надо поаплодировать. Но когда это переходит через край… Это недопустимо – за восьмое место давать заслуженных мастеров. Этим мы обижаем все остальные виды спорта. Так нельзя! Заслуженного мастера надо заработать горбом, надо что-то выиграть», – сказал Рейнгольд.

Источник: Sport24
Россия Рейнгольд Валерий Путин Владимир
Комментарии (44)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Обер-КанцлерЪ
1537014413
Он уже 20 лет президент! Рейнгольд этого раньше не замечал чтоли?
Ответить
Павел Буре
1537014728
прогиб зафиксирован!
Ответить
Taps
1537014767
Совсем плох пенсионер ... лижет кому не попадя.
Ответить
сейду
1537014883
Лично я прыгаю, потому что хочу прыгать и люблю футбол 24 часа в сутки, а не раз в четыре года и не потому, что Путин приказал мне его любить
Ответить
Леха из Твери
1537014901
Старый извращенец. Годов-то уже много, но ануслингусом продолжает заниматься.
Ответить
kykyi
1537015491
Это Рейнгольд совсем не уважает ни себя ни российский народ " И когда он дал лозунг про футбол, ВСЯ Россия его подхватила и началась искусственная истерия". Мы что стадо, чтобы по команде что то любить, а что то ненавидеть. Ну если Рейнгольд "баран", который в стаде послушно идет за "козлом", это его личное несчастье, сочувствую.
Ответить
Project Бабангида
1537015702
ну когда ты уже на пенсии, почему бы зад володе не полизать
Ответить
acer2003
1537015947
Дед и тут лизнул ((
Ответить
Vladarg
1537016078
конечно,переживает.результаты этих переживаний,не только за спорт,мы явственно ощущаем и умом,и сердцем.и кошельком.
Ответить
kingoffam
1537017002
Так переживает,аж кушать не может.Куда дед лезет-у нас Газзаев главный лизун.
Ответить
Главные новости
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
1
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
3
Президент «Галатасарая» сказал, чего ждет от Батракова
09:27
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
3
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
6
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Все новости
Все новости
Московский клуб продлил контракт с легионером из Мали
09:39
1
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
08:53
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
08:42
2
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
3
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
6
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков двумя словами описал трансфер в «Галатасарай»
00:39
1
Талалаев прокомментировал кубковую победу «Балтики» над махачкалинским «Динамо»
00:25
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Евсеев – после поражения от «Балтики»: «Я очень доволен»
Вчера, 23:43
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
4
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
1
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
2
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
Вчера, 22:53
4
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
5
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
6
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+