Рейнгольд: «Путин переживает за российский спорт. Слава богу! Наконец-то у нас такой президент!»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что благодаря президенту РФ Владимиру Путину вся страна заболела футболом.

Этим летом в России прошел чемпионат мира, на котором национальная сборная дошла до четвертьфинала.

«Вся Россия вдруг заболела футболом. Вся! Это здорово, но не надо болеть искусственно. Я же вижу, что в некоторых городах России все это было нагнетено. А знаете, почему? Наш первый человек, президент Путин, имеет полное право. Он спортсмен, борец, с характером. Помимо того, что он наш президент, он еще и переживает за российский спорт. Слава богу! Наконец-то у нас такой президент! И когда он дал лозунг про футбол, вся Россия его подхватила, и началась сумасшедшая искусственная истерия. Что только не творилось!

Со мной сидел рядом Володя Пономарев, бронзовый призер первенства мира 1966 года. Он говорит: «Когда мы стали бронзовыми призерами, нас даже в аэропорту никто не встречал». Я говорю: «Володя, я с тобой согласен. Конечно, тебе обидно».

Когда мы сидим в студии, а там все прыгают, я говорю: «Что вы прыгаете?» К этому надо относиться, конечно, с уважением, сказать спасибо нашей сборной, хлопать. Но не до такой же степени!

Я согласен, что надо поаплодировать. Но когда это переходит через край… Это недопустимо – за восьмое место давать заслуженных мастеров. Этим мы обижаем все остальные виды спорта. Так нельзя! Заслуженного мастера надо заработать горбом, надо что-то выиграть», – сказал Рейнгольд.