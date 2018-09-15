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    Рейнгольд: «Путин переживает за российский спорт. Слава богу! Наконец-то у нас такой президент!»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что благодаря президенту РФ Владимиру Путину вся страна заболела футболом.

    Этим летом в России прошел чемпионат мира, на котором национальная сборная дошла до четвертьфинала.

    «Вся Россия вдруг заболела футболом. Вся! Это здорово, но не надо болеть искусственно. Я же вижу, что в некоторых городах России все это было нагнетено. А знаете, почему? Наш первый человек, президент Путин, имеет полное право. Он спортсмен, борец, с характером. Помимо того, что он наш президент, он еще и переживает за российский спорт. Слава богу! Наконец-то у нас такой президент! И когда он дал лозунг про футбол, вся Россия его подхватила, и началась сумасшедшая искусственная истерия. Что только не творилось!

    Со мной сидел рядом Володя Пономарев, бронзовый призер первенства мира 1966 года. Он говорит: «Когда мы стали бронзовыми призерами, нас даже в аэропорту никто не встречал». Я говорю: «Володя, я с тобой согласен. Конечно, тебе обидно».

    Когда мы сидим в студии, а там все прыгают, я говорю: «Что вы прыгаете?» К этому надо относиться, конечно, с уважением, сказать спасибо нашей сборной, хлопать. Но не до такой же степени!

    Я согласен, что надо поаплодировать. Но когда это переходит через край… Это недопустимо – за восьмое место давать заслуженных мастеров. Этим мы обижаем все остальные виды спорта. Так нельзя! Заслуженного мастера надо заработать горбом, надо что-то выиграть», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Sport24

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    15.09.2018 15:21
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    Комментарии42
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    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 17:37

      А что у нас был другой президент?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 15 сентября 2018, 18:59

      Редкостный до-л-бо-**.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +532

      Бан 15 сентября 2018, 18:17

      Фууууу ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 15 сентября 2018, 17:36

      Матч за ЧЕМПИОНСТВО Локомотив - Зенит показывали по ПЛАТНОМУ каналу!!! Что же ботоксный вождь недоглядел?!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 15 сентября 2018, 16:53

      Я могу ещё понять когда лижут молодые.Им карьеру делать нужно,может прогиб и засчитают.Но когда люди прожившие жизнь....Это же ваши дети читают.Не стыдно?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev 15 сентября 2018, 16:51

      А раньше был другой президент? Что значит: "Наконец-то у нас такой президент!"?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > Smekaev 15 сентября 2018, 16:59

      Ельцин Б.Н....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev > BarStep 15 сентября 2018, 21:16

      Ну так как-то поздно говорить: "Наконец-то", *** уже глубоко... в истории.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev > Smekaev 15 сентября 2018, 21:18

      О.б.о.с.р.а.т.ь.с.я, написал Е.Б.Н. без точек, и инициалы Ельцина закрасили как нецензурщину... Пипец, дети неразумные на сайте модерят и ботов настраивают!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 15 сентября 2018, 16:49

      Стыдно должно быть тебе, дед, так стелиться. Как, к черту, после этого тебя уважать?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 15 сентября 2018, 16:37

      Ну все... перешел в ряды Газаева... Такой же пес...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      фантоци 15 сентября 2018, 16:26

      Везёт нам)

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 сентября 2018, 16:16

      искусственная истерия вот это правда у нас везде все искусственно и в спорте и в политике и лишь в одном правда как живут дерьмово простые люди и на это всем по барабану

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