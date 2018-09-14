Хохлов: «Есть неудовлетворенность, что не дожали «Локомотив»

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итоги гостевого матча 7-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1). С 66-й минуты встречи бело-голубые играли в большинстве.

«Во втором тайме у нас было больше моментов, чем у «Локомотива». Однако в некоторых моментах игроки очень увлекались, поэтому была вероятность пропустить контратаку.

Это очко мы можем занести себе в актив. Мы планировали, что «Локо» будет атаковать большими силами, хотели ловить их на контратаках. Наступили на собственные грабли – необязательные фолы. Один из них закончился голом. Стандарты у «Локо» отличные.

Не буду оценивать этот матч по какой-то шкале. Ребята – молодцы. Хотя есть некоторая неудовлетворенность, что не дожали соперника, играя в большинстве», – сказал Хохлов в эфире телеканала «Матч Премьер».