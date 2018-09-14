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    Хохлов: «Есть неудовлетворенность, что не дожали «Локомотив»

    Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итоги гостевого матча 7-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1). С 66-й минуты встречи бело-голубые играли в большинстве.

    «Во втором тайме у нас было больше моментов, чем у «Локомотива». Однако в некоторых моментах игроки очень увлекались, поэтому была вероятность пропустить контратаку.

    Это очко мы можем занести себе в актив. Мы планировали, что «Локо» будет атаковать большими силами, хотели ловить их на контратаках. Наступили на собственные грабли – необязательные фолы. Один из них закончился голом. Стандарты у «Локо» отличные.

    Не буду оценивать этот матч по какой-то шкале. Ребята – молодцы. Хотя есть некоторая неудовлетворенность, что не дожали соперника, играя в большинстве», – сказал Хохлов в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2018 22:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 14 сентября 2018, 22:14

      Молодец Хохол, предсезонку провел на 5

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