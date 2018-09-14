Хендерсон: «Ливерпулю» нужно сделать последний шаг и выиграть трофей»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон заявил, что команда готова побороться за один из трофеев в нынешнем сезоне.

«В команде были несколько фантастических игроков – Стиви Джеррард, Луис Суарес и Филиппе Коутиньо. Но теперь вся команда в хорошем состоянии и это идет от тренера. С тех пор как пришел Клопп, мы движемся в правильном направлении. И теперь речь идет о том, чтобы сделать последний шаг и завоевать трофей. Это очень важно для нас.

Как улучшился «Ливерпуль» по сравнению с прошлым сезоном [мерсисайдцы финишировали четвертыми]? В обороне мы всегда действовали надежно. Это играет большую роль.

Чтобы выигрывать титулы, вы должны очень хорошо защищаться, если не лучше всех. Вы всегда знаете, что ваша атака пробьет сопротивление и забьет голы. Поэтому для нас речь идет о защите должным образом – от вратаря до нападающего. Именно этим мы и занимаемся», – сказал Хендерсон.

После четырех туров АПЛ «Ливерпуль» набрал 12 очков и пропустил всего один гол. Свой последний трофей клуб завоевал в 2012 году [Кубок английской лиги].