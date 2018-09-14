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    Хендерсон: «Ливерпулю» нужно сделать последний шаг и выиграть трофей»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон заявил, что команда готова побороться за один из трофеев в нынешнем сезоне.

    «В команде были несколько фантастических игроков – Стиви Джеррард, Луис Суарес и Филиппе Коутиньо. Но теперь вся команда в хорошем состоянии и это идет от тренера. С тех пор как пришел Клопп, мы движемся в правильном направлении. И теперь речь идет о том, чтобы сделать последний шаг и завоевать трофей. Это очень важно для нас.

    Как улучшился «Ливерпуль» по сравнению с прошлым сезоном [мерсисайдцы финишировали четвертыми]? В обороне мы всегда действовали надежно. Это играет большую роль.

    Чтобы выигрывать титулы, вы должны очень хорошо защищаться, если не лучше всех. Вы всегда знаете, что ваша атака пробьет сопротивление и забьет голы. Поэтому для нас речь идет о защите должным образом – от вратаря до нападающего. Именно этим мы и занимаемся», – сказал Хендерсон.

    После четырех туров АПЛ «Ливерпуль» набрал 12 очков и пропустил всего один гол. Свой последний трофей клуб завоевал в 2012 году [Кубок английской лиги].

    Источник: Skysports

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    14.09.2018 12:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 15 сентября 2018, 07:43

      Вперед Ливерпуль!!!
      YNWA!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24275

      DOCTOR PENALTY 14 сентября 2018, 12:51

      Успехов Клоппу! Вперёд Ливерпуль!*

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