Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гвардиола: «Отступные за Де Брюйне составляют 250 миллионов. Извините, он не продается»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал свое мнение относительно рыночной стоимости полузащитника команды Кевина Де Брюйне.

    «Де Брюйне невероятно хорош. Это очень мобильный игрок. Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса сказал мне недавно, что Де Брюйне – его любимый футболист.

    Это тот игрок, который все умеет делать на поле. Невероятный парень.

    Отступные за него по контракту составляют 250 миллионов евро. Так что извините, он не продается», – сказал Гвардиола.

    В январе этого года бельгиец продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2023 года.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2018 10:05
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 сентября 2018, 14:24

      250 по нынешним меркам реально заплатить некоторым клубам. Другое дело, что Сити сам себе ПСЖ, никто оттуда просто так не уйдёт - зарплаты хорошие, АПЛ - самая престижная лига, тренер мощный, реальные шансы брать трофеи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 14 сентября 2018, 11:33

      Барьер поставлен.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -6

      aqko21 14 сентября 2018, 11:29

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " aqko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 14 сентября 2018, 10:57

      Где-то в Париже усмехнулся владелец ПСЖ...
      Через какое-то время новость - " Кевин Де Брюйне выкупает свой контракт за рекордные 250 млн".)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Maxi_7 14 сентября 2018, 12:09

      Вполне...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 14 сентября 2018, 10:24

      Если цену отступных озвучил , значит продажа возможна !!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 14 сентября 2018, 10:23

      ПСЖ Неймара продадут Де Брюйне купят не парься)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 сентября 2018, 10:21

      Их правильней называть не отступные, а недоступные...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 14 сентября 2018, 10:16

      Как не посмотрю матч мс де брюйне бей беги. Ничего особенного.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 14 сентября 2018, 10:14

      и я хочу.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11