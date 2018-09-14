Гвардиола: «Отступные за Де Брюйне составляют 250 миллионов. Извините, он не продается»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал свое мнение относительно рыночной стоимости полузащитника команды Кевина Де Брюйне.

«Де Брюйне невероятно хорош. Это очень мобильный игрок. Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса сказал мне недавно, что Де Брюйне – его любимый футболист.

Это тот игрок, который все умеет делать на поле. Невероятный парень.

Отступные за него по контракту составляют 250 миллионов евро. Так что извините, он не продается», – сказал Гвардиола.

В январе этого года бельгиец продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2023 года.