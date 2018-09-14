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  • Гвардиола: «Отступные за Де Брюйне составляют 250 миллионов. Извините, он не продается»

Гвардиола: «Отступные за Де Брюйне составляют 250 миллионов. Извините, он не продается»

14 сентября 2018, 10:05
10

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал свое мнение относительно рыночной стоимости полузащитника команды Кевина Де Брюйне.

«Де Брюйне невероятно хорош. Это очень мобильный игрок. Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса сказал мне недавно, что Де Брюйне – его любимый футболист.

Это тот игрок, который все умеет делать на поле. Невероятный парень.

Отступные за него по контракту составляют 250 миллионов евро. Так что извините, он не продается», – сказал Гвардиола.

В январе этого года бельгиец продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2023 года.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Трансферы Манчестер Сити Де Брюйне Кевин Гвардиола Хосеп
Комментарии (10)
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Павел Буре
1536909290
и я хочу.
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все_будет_AUDI
1536909383
Как не посмотрю матч мс де брюйне бей беги. Ничего особенного.
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Рубик Докоян
1536909690
Их правильней называть не отступные, а недоступные...
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Gek Dement
1536909791
ПСЖ Неймара продадут Де Брюйне купят не парься)
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сапёр75
1536909872
Если цену отступных озвучил , значит продажа возможна !!
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Maxi_7
1536911858
Где-то в Париже усмехнулся владелец ПСЖ... Через какое-то время новость - " Кевин Де Брюйне выкупает свой контракт за рекордные 250 млн".)
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aqko21
1536913769
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " aqko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
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zigbert
1536914001
Барьер поставлен.
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Cules2013
1536924260
250 по нынешним меркам реально заплатить некоторым клубам. Другое дело, что Сити сам себе ПСЖ, никто оттуда просто так не уйдёт - зарплаты хорошие, АПЛ - самая престижная лига, тренер мощный, реальные шансы брать трофеи.
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