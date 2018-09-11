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  • Мэр Неаполя: «Немыслимо, чтобы «Наполи» играл в Лиге чемпионов не на «Сан-Паоло». Этого никогда не случится»

Мэр Неаполя: «Немыслимо, чтобы «Наполи» играл в Лиге чемпионов не на «Сан-Паоло». Этого никогда не случится»

11 сентября 2018, 18:24
2

Мэр Неаполя Луиджи Де Магистрис заявил о недопустимости проведения «Наполи» матчей Лиги чемпионов за пределами родного города.

Президент клуба Аурелио Де Лаурентис находится в открытой войне с городским советом из-за стадиона «Сан Паоло». Ранее он сообщил, что попросил УЕФА разрешить команде проводить игры Лиги чемпионов в Бари.

Города находятся на расстоянии более 250 километров друг от друга, но киномагнат, владеющий обоими клубами, заявил, что готов заплатить за автобусы для болельщиков.

В свою очередь УЕФА настаивает на том, что не получал никакого запроса от Де Лаурентиса.

«Я не буду говорить о Де Лаурентисе. Немыслимо, чтобы «Наполи» не играл на «Сан-Паоло», и поэтому этого никогда не произойдет. Это чистое воображение», – заявил Де Магистрис.

Мэр Бари Антонио Декаро сообщил, что он также не в курсе планов Де Лаурентиса.

«Я ничего не знаю о желании Де Лаурентисе играть матчи Лиги чемпионов в Бари. Я привык к непредсказуемости президента. Думаю, команда должна играть на своем стадионе перед своими фанатами.

Помимо всего прочего, не думаю, что «Сан Никола» отвечает требованиям УЕФА, поскольку на стадионе есть проблемы с электрикой», – сказал Декаро.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Лига чемпионов Наполи Де Лаурентис Аурелио
Комментарии (2)
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Боцман59rus
1536679739
Скоро преодолеют кризис, встанут на ноги парочка из Милана с Римом и будете играть на Сан-Паоло в ЛЕ если повезеТ.)))
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zigbert
1536688083
Бесшабашный какой то этот Лаурентис.
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