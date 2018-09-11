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    Мэр Неаполя: «Немыслимо, чтобы «Наполи» играл в Лиге чемпионов не на «Сан-Паоло». Этого никогда не случится»

    Мэр Неаполя Луиджи Де Магистрис заявил о недопустимости проведения «Наполи» матчей Лиги чемпионов за пределами родного города.

    Президент клуба Аурелио Де Лаурентис находится в открытой войне с городским советом из-за стадиона «Сан Паоло». Ранее он сообщил, что попросил УЕФА разрешить команде проводить игры Лиги чемпионов в Бари.

    Города находятся на расстоянии более 250 километров друг от друга, но киномагнат, владеющий обоими клубами, заявил, что готов заплатить за автобусы для болельщиков.

    В свою очередь УЕФА настаивает на том, что не получал никакого запроса от Де Лаурентиса.

    «Я не буду говорить о Де Лаурентисе. Немыслимо, чтобы «Наполи» не играл на «Сан-Паоло», и поэтому этого никогда не произойдет. Это чистое воображение», – заявил Де Магистрис.

    Мэр Бари Антонио Декаро сообщил, что он также не в курсе планов Де Лаурентиса.

    «Я ничего не знаю о желании Де Лаурентисе играть матчи Лиги чемпионов в Бари. Я привык к непредсказуемости президента. Думаю, команда должна играть на своем стадионе перед своими фанатами.

    Помимо всего прочего, не думаю, что «Сан Никола» отвечает требованиям УЕФА, поскольку на стадионе есть проблемы с электрикой», – сказал Декаро.

    Источник: Football Italia

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    11.09.2018 18:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 11 сентября 2018, 20:48

      Бесшабашный какой то этот Лаурентис.

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 11 сентября 2018, 18:28

      Скоро преодолеют кризис, встанут на ноги парочка из Милана с Римом и будете играть на Сан-Паоло в ЛЕ если повезеТ.)))

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