Мэр Неаполя: «Немыслимо, чтобы «Наполи» играл в Лиге чемпионов не на «Сан-Паоло». Этого никогда не случится»

Мэр Неаполя Луиджи Де Магистрис заявил о недопустимости проведения «Наполи» матчей Лиги чемпионов за пределами родного города.

Президент клуба Аурелио Де Лаурентис находится в открытой войне с городским советом из-за стадиона «Сан Паоло». Ранее он сообщил, что попросил УЕФА разрешить команде проводить игры Лиги чемпионов в Бари.

Города находятся на расстоянии более 250 километров друг от друга, но киномагнат, владеющий обоими клубами, заявил, что готов заплатить за автобусы для болельщиков.

В свою очередь УЕФА настаивает на том, что не получал никакого запроса от Де Лаурентиса.

«Я не буду говорить о Де Лаурентисе. Немыслимо, чтобы «Наполи» не играл на «Сан-Паоло», и поэтому этого никогда не произойдет. Это чистое воображение», – заявил Де Магистрис.

Мэр Бари Антонио Декаро сообщил, что он также не в курсе планов Де Лаурентиса.

«Я ничего не знаю о желании Де Лаурентисе играть матчи Лиги чемпионов в Бари. Я привык к непредсказуемости президента. Думаю, команда должна играть на своем стадионе перед своими фанатами.

Помимо всего прочего, не думаю, что «Сан Никола» отвечает требованиям УЕФА, поскольку на стадионе есть проблемы с электрикой», – сказал Декаро.