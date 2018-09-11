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    Президент «Наполи»: «Я попросил УЕФА разрешить нам играть матчи Лиги чемпионов на стадионе в Бари»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что обратился в УЕФА с просьбой разрешить команде проводить матчи Лиги чемпионов на стадионе «Сан Никола» в Бари.

    «Наполи» открыто конфликтует с городским советом, который утверждает, что клуб имеет долги по аренде стадиона «Сан-Паоло». А Де Лаурентис настаивает, чтобы они продали ему землю.

    «Это кошмар, отрицательный момент. И выступления на таком стадионе снижают нашу международную репутацию.

    Я говорю «хватит». Я больше не буду спорить, а построю собственный стадион. Понадобится два года. Никто не сможет ничего сказать, если вы возьмете свои деньги и получите землю для строительства стадиона. Если эти условия будут выполнены, строительство может очень быстро ускориться.

    Я попросил УЕФА разрешить «Наполи» проводить матчи Лиги чемпионов на «Сан Никола». И я из своего кармана потрачу деньги на 1000 автобусов, чтобы позволить неаполитанцам посещать матчи в Бари», – сказал Де Лаурентис.

    Источник: Football Italia

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    11.09.2018 17:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 11 сентября 2018, 20:07

      Провокация?? Да не он же честный и порядочный чел...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 11 сентября 2018, 19:31

      Началось. Сначала ЦСКА с Лужниками, теперь Наполи с Сан Никола. Кто следующий?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 сентября 2018, 18:06

      очередная дичь от него

      2
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