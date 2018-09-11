Президент «Наполи»: «Я попросил УЕФА разрешить нам играть матчи Лиги чемпионов на стадионе в Бари»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что обратился в УЕФА с просьбой разрешить команде проводить матчи Лиги чемпионов на стадионе «Сан Никола» в Бари.

«Наполи» открыто конфликтует с городским советом, который утверждает, что клуб имеет долги по аренде стадиона «Сан-Паоло». А Де Лаурентис настаивает, чтобы они продали ему землю.

«Это кошмар, отрицательный момент. И выступления на таком стадионе снижают нашу международную репутацию.

Я говорю «хватит». Я больше не буду спорить, а построю собственный стадион. Понадобится два года. Никто не сможет ничего сказать, если вы возьмете свои деньги и получите землю для строительства стадиона. Если эти условия будут выполнены, строительство может очень быстро ускориться.

Я попросил УЕФА разрешить «Наполи» проводить матчи Лиги чемпионов на «Сан Никола». И я из своего кармана потрачу деньги на 1000 автобусов, чтобы позволить неаполитанцам посещать матчи в Бари», – сказал Де Лаурентис.