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  • Рауш: «К матчу с Чехией относимся со всей серьезностью. Это же сборная России»

Рауш: «К матчу с Чехией относимся со всей серьезностью. Это же сборная России»

10 сентября 2018, 07:30
6

Защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш рассказал об изменениях в национальной команде, которые произошли за время его отсутствия.

Товарищеский матч Россия – Чехия пройдет в Ростове-на-Дону в понедельник, 10 сентября, в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Какие изменения произошли в сборной за время вашего отсутствия?

– Почти ничего не изменилось. Только поменялось очень много игроков в ее составе. Ушли Игнашевич и Самедов, несколько футболистов не играют из-за травм или ротации.

На их место пришли другие ребята, которые заслужили вызов в сборную. Так что в целом ничего не изменилось – только игроки новые.

– Матч с турками носил для вас особый характер?

– Против них я играл в Германии, там много турецких футболистов играет сейчас или играли раньше. Я знаю если не половину этой команды, то многих игроков. В этом смысле против них было интересно сыграть.

Кроме того, я знал, какая атмосфера на стадионах в Турции, – знал, что там много болельщиков, которые очень сильно поддерживают свою команду.

Так что было интересно. Тем более в Трабзоне я еще не играл. В Турции хорошие стадионы, хорошая атмосфера.

– Сборная России сыграла свой первый матч в истории Лиги наций. Осознавали, что эта встреча носит официальный характер?

– Кубок есть Кубок. Мы знали, что это официальная игра. Старались на нее перестраиваться. Мне лично было легко это сделать.

Мы вообще стараемся на каждую игру настраиваться максимально – это же сборная России. Поэтому к контрольному матчу с Чехией относимся со всей серьезностью.

Источник: Известия
Россия Рауш Константин
Комментарии (6)
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bumer_moscow
1536558580
охооо
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Рубик Докоян
1536558986
В "товарняке" с Чехией, наверняка тренерский штаб даст многим поиграть и будет значительная ротация состава. Только в нападении особого выбора нет сейчас.
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VeniaminS
1536560438
Удачи ребятам.
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Stavropolets
1536562047
Хорошей и красивой игры, удачи вам
Ответить
Юрий Б.
1536562460
Удачи в матче
Ответить
zigbert
1536567756
Может я ошибаюсь ,но Дзюбы будет не хватать.
Ответить
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