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    Рауш: «К матчу с Чехией относимся со всей серьезностью. Это же сборная России»

    Защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш рассказал об изменениях в национальной команде, которые произошли за время его отсутствия.

    Товарищеский матч Россия – Чехия пройдет в Ростове-на-Дону в понедельник, 10 сентября, в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    – Какие изменения произошли в сборной за время вашего отсутствия?

    – Почти ничего не изменилось. Только поменялось очень много игроков в ее составе. Ушли Игнашевич и Самедов, несколько футболистов не играют из-за травм или ротации.

    На их место пришли другие ребята, которые заслужили вызов в сборную. Так что в целом ничего не изменилось – только игроки новые.

    – Матч с турками носил для вас особый характер?

    – Против них я играл в Германии, там много турецких футболистов играет сейчас или играли раньше. Я знаю если не половину этой команды, то многих игроков. В этом смысле против них было интересно сыграть.

    Кроме того, я знал, какая атмосфера на стадионах в Турции, – знал, что там много болельщиков, которые очень сильно поддерживают свою команду.

    Так что было интересно. Тем более в Трабзоне я еще не играл. В Турции хорошие стадионы, хорошая атмосфера.

    – Сборная России сыграла свой первый матч в истории Лиги наций. Осознавали, что эта встреча носит официальный характер?

    – Кубок есть Кубок. Мы знали, что это официальная игра. Старались на нее перестраиваться. Мне лично было легко это сделать.

    Мы вообще стараемся на каждую игру настраиваться максимально – это же сборная России. Поэтому к контрольному матчу с Чехией относимся со всей серьезностью.

    Источник: Известия

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    10.09.2018 07:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 10 сентября 2018, 11:22

      Может я ошибаюсь ,но Дзюбы будет не хватать.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 10 сентября 2018, 09:54

      Удачи в матче

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 10 сентября 2018, 09:47

      Хорошей и красивой игры, удачи вам

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 10 сентября 2018, 09:20

      Удачи ребятам.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 сентября 2018, 08:56

      В "товарняке" с Чехией, наверняка тренерский штаб даст многим поиграть и будет значительная ротация состава. Только в нападении особого выбора нет сейчас.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 10 сентября 2018, 08:49

      охооо

      0
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