Рауш: «К матчу с Чехией относимся со всей серьезностью. Это же сборная России»

Защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш рассказал об изменениях в национальной команде, которые произошли за время его отсутствия.

Товарищеский матч Россия – Чехия пройдет в Ростове-на-Дону в понедельник, 10 сентября, в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Какие изменения произошли в сборной за время вашего отсутствия?

– Почти ничего не изменилось. Только поменялось очень много игроков в ее составе. Ушли Игнашевич и Самедов, несколько футболистов не играют из-за травм или ротации.

На их место пришли другие ребята, которые заслужили вызов в сборную. Так что в целом ничего не изменилось – только игроки новые.

– Матч с турками носил для вас особый характер?

– Против них я играл в Германии, там много турецких футболистов играет сейчас или играли раньше. Я знаю если не половину этой команды, то многих игроков. В этом смысле против них было интересно сыграть.

Кроме того, я знал, какая атмосфера на стадионах в Турции, – знал, что там много болельщиков, которые очень сильно поддерживают свою команду.

Так что было интересно. Тем более в Трабзоне я еще не играл. В Турции хорошие стадионы, хорошая атмосфера.

– Сборная России сыграла свой первый матч в истории Лиги наций. Осознавали, что эта встреча носит официальный характер?

– Кубок есть Кубок. Мы знали, что это официальная игра. Старались на нее перестраиваться. Мне лично было легко это сделать.

Мы вообще стараемся на каждую игру настраиваться максимально – это же сборная России. Поэтому к контрольному матчу с Чехией относимся со всей серьезностью.