Кантона: «Моуринью – не для «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона поговорил о главном тренере команды Жозе Моуринью. Француз считает, что португалец не подходит британцам.

«Видно, что футболисты не получают удовольствие от игры. Никакого творчества нет. При этом верю: у команды все будет хорошо.

Моуринью как личность мне нравится. Однако он не подходит «Юнайтед». Тренировать клуб должен Хосеп Гвардиола», – считает Кантона.

Моуринью работает в клубе с 2016 года (взял три трофея, включая Лигу Европы).