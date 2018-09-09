Кантона: «Моуринью – не для «Манчестер Юнайтед»

Конечно Фергюсон сделал для МЮ очень многое. С его уходом (не от хорошей жизни) ,началась тренерская чехарда. И тут надо что бы хотя бы у одного из тренеров получилось выиграть Титул Чемпиона АПЛ. Осуществить эту мечту всех болельщиков МЮ пока не удается.
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона поговорил о главном тренере команды Жозе Моуринью. Француз считает, что португалец не подходит британцам.
«Видно, что футболисты не получают удовольствие от игры. Никакого творчества нет. При этом верю: у команды все будет хорошо.
Моуринью как личность мне нравится. Однако он не подходит «Юнайтед». Тренировать клуб должен Хосеп Гвардиола», – считает Кантона.
Моуринью работает в клубе с 2016 года (взял три трофея, включая Лигу Европы).