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    Кантона: «Моуринью – не для «Манчестер Юнайтед»

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона поговорил о главном тренере команды Жозе Моуринью. Француз считает, что португалец не подходит британцам.

    «Видно, что футболисты не получают удовольствие от игры. Никакого творчества нет. При этом верю: у команды все будет хорошо.

    Моуринью как личность мне нравится. Однако он не подходит «Юнайтед». Тренировать клуб должен Хосеп Гвардиола», – считает Кантона.

    Моуринью работает в клубе с 2016 года (взял три трофея, включая Лигу Европы).

    Источник: Daily Mail

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    09.09.2018 09:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 9 сентября 2018, 17:35

      Конечно Фергюсон сделал для МЮ очень многое. С его уходом (не от хорошей жизни) ,началась тренерская чехарда. И тут надо что бы хотя бы у одного из тренеров получилось выиграть Титул Чемпиона АПЛ. Осуществить эту мечту всех болельщиков МЮ пока не удается.

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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 9 сентября 2018, 16:09

      Для каждого клуба, свой тренер, для МЮ был Саф, все остальные это так шушара

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 9 сентября 2018, 10:11

      Сколько экспертов стало со своими рассуждениями тренер подходит или не подходит для команды.Моуринью добросовестно делает свою работу,единственное слишком часто повторяет всем что он "великий" и этим наверное раздражает других"великих",получая определенную порцию критики.

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