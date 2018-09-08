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    Врач «Сочи» спас пассажирку рейса Новосибирск – Хабаровск

    Врач «Сочи» Андрей Андрианов оказал медицинскую помощь пассажирке самолета, следовавшего из Новосибирска в Хабаровск. О случившемся рассказал сам доктор кубанцев.

    «Минут через 30 после взлета прошло объявление – «Нет ли на борту врачей или медиков?» Я, конечно, откликнулся. Прошел вместе с бортпроводником в хвостовую часть самолета, там была побледневшая пожилая женщина. Состояние женщины осложняла перенесенная накануне сложная операция на позвоночнике.

    Мы думали, что кислорода не хватит, но все же нам повезло. В подробности вдаваться не хотелось бы: кислородотерапия, инъекция гормонального препарата, контроль давления... Оставшиеся четыре часа полета я провел рядом с женщиной, контролируя ее состояние», – сказал Андрианов.

    Сочинцы летели на матч десятого тура ФНЛ против «СКА-Хабаровска».

    Источник: «Комсомольская правда»

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    08.09.2018 08:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 8 сентября 2018, 10:49

      Врач безусловно молодец. Но вот то, что мы живём в стране, где правильное применение профессиональных навыков попадает в новости, меня настораживает.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 сентября 2018, 09:55

      В мединституте и учат оказывать медицинскую помощь, а не медицинские услуги как сейчас пишут и говорят. В мединституте где я учился более 40-а лет назад за эту оговорку на первый раз делали замечания, а на второй могли удалить из аудитории, говоря идите в официанты и парикмахеры оказывать услуги, а вас мы учим лечить больных .

      6
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > Рубик Докоян 8 сентября 2018, 10:45

      Более 40 лет назад это может и была помощь, сейчас - социальная услуга... Равно как и образование.
      Это слова профессора правоведения, которые я слышал 2 суток назад.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Файдаэн 8 сентября 2018, 17:00

      Ели он профессор и говорит о социальной услуге будучи правовоедом ?... Я врач который отработал более 20-лет в МВД. Давал, даю и буду давать фору многим остепенённым вот таким юристам у которых есть дипломы, но нет базовых знаний в голове, не говоря о чести и морали. Мне просто жаль студентом, если он у них преподаёт как и клиентов которые будут у него консультироваться. Врач лечит, природа исцеляет. ( Гиппократ ) Нынешние коммерсанты в белых халатах стали свою профессию превращать в источник нетрудовых доходов как говорили в конце 80-х. Теперь для многих это просто бизнес и ничего личного... К счастью есть ещё врачи, которые не забыли о предназначении своей профессии.

      1
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      Рейтинг: +364

      neofizer 8 сентября 2018, 09:40

      побольше бы таких спецов не только за бабло лечащих..

      4
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      Рейтинг: +1449

      spartakuz 8 сентября 2018, 08:41

      Респект врачу!

      7
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