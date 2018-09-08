Врач «Сочи» спас пассажирку рейса Новосибирск – Хабаровск

Врач «Сочи» Андрей Андрианов оказал медицинскую помощь пассажирке самолета, следовавшего из Новосибирска в Хабаровск. О случившемся рассказал сам доктор кубанцев.

«Минут через 30 после взлета прошло объявление – «Нет ли на борту врачей или медиков?» Я, конечно, откликнулся. Прошел вместе с бортпроводником в хвостовую часть самолета, там была побледневшая пожилая женщина. Состояние женщины осложняла перенесенная накануне сложная операция на позвоночнике.

Мы думали, что кислорода не хватит, но все же нам повезло. В подробности вдаваться не хотелось бы: кислородотерапия, инъекция гормонального препарата, контроль давления... Оставшиеся четыре часа полета я провел рядом с женщиной, контролируя ее состояние», – сказал Андрианов.

Сочинцы летели на матч десятого тура ФНЛ против «СКА-Хабаровска».