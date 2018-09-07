Иско – журналисту: «Вы все равно пишете что хотите. Я не буду отвечать на ваш вопрос»

Полузащитник сборной Испании Иско на пресс-конференции отказался отвечать на вопрос журналиста El Pais Диего Торреса. Журналист спросил Иско, как футболист предпочитает играть против команд, которые обороняются глубоко.

«Я не буду отвечать на ваш вопрос, в своей колонке вы пишете что хотите. Так что просто продолжайте в том же духе.

Мы играем за сборную, нам нужны люди, которые будут помогать, а не препятствовать нам», – сказал Иско.

В субботу сборная Испании сыграет в матче 1-го тура Лиги наций с Англией.