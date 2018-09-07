Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Иско – журналисту: «Вы все равно пишете что хотите. Я не буду отвечать на ваш вопрос»

    Полузащитник сборной Испании Иско на пресс-конференции отказался отвечать на вопрос журналиста El Pais Диего Торреса. Журналист спросил Иско, как футболист предпочитает играть против команд, которые обороняются глубоко.

    «Я не буду отвечать на ваш вопрос, в своей колонке вы пишете что хотите. Так что просто продолжайте в том же духе.

    Мы играем за сборную, нам нужны люди, которые будут помогать, а не препятствовать нам», – сказал Иско.

    В субботу сборная Испании сыграет в матче 1-го тура Лиги наций с Англией.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2018 00:39
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 10:43

      Им все расскажи, да покажи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 7 сентября 2018, 06:44

      Журналисты везде одинаковые

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      доктор 48 7 сентября 2018, 06:32

      Ай молодца--правильно!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 7 сентября 2018, 06:12

      По-делу. Среди журналюг злопыхателей хватает.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11