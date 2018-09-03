Моуринью подарил свою куртку фанату после победы над «Бернли»

В воскресенье состоялся матч четвертого тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Бернли» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 0:2.

После окончания игры на стадионе «Терф Мур» главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью отправился к гостевому сектору, где поблагодарил болельщиков за поддержку. Португалец перешагнул через рекламные щиты и отдал фанатам свою куртку.

Ранее болельщики «МЮ» провели акцию протеста против Эда Вудворда, который занимает в клубе позицию вице-председателя совета директоров.