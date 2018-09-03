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    Моуринью подарил свою куртку фанату после победы над «Бернли»

    В воскресенье состоялся матч четвертого тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Бернли» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 0:2.

    После окончания игры на стадионе «Терф Мур» главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью отправился к гостевому сектору, где поблагодарил болельщиков за поддержку. Португалец перешагнул через рекламные щиты и отдал фанатам свою куртку.

    Ранее болельщики «МЮ» провели акцию протеста против Эда Вудворда, который занимает в клубе позицию вице-председателя совета директоров.

    Источник: Twitter

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    03.09.2018 10:56
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 11:58

      Не забыл ли в кармане ключи от квартиры и бумажник?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 3 сентября 2018, 11:21

      а квартиру слабо?

      0
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