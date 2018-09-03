Президент «Сампдории» – после разгрома «Наполи»: «Хочу увидеть лицо Де Лаурентиса!»

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро подшутил после крупной победы над «Наполи» в матче третьего тура итальянской Серии А над своим коллегой из неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентисом.

«Мне это нравится! Хочу увидеть лицо Аурелио прямо сейчас!

У него великолепная команда, но сейчас я бы хотел взглянуть на него. Я счастлив, потому что все ваши прогнозы были ошибочны. К счастью, я тоже ошибся», – заявил Ферреро.

Матч третьего тура итальянской Серии А «Сампдория» – «Наполи» завершился со счетом 3:0.