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    Президент «Сампдории» – после разгрома «Наполи»: «Хочу увидеть лицо Де Лаурентиса!»

    Президент «Сампдории» Массимо Ферреро подшутил после крупной победы над «Наполи» в матче третьего тура итальянской Серии А над своим коллегой из неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентисом.

    «Мне это нравится! Хочу увидеть лицо Аурелио прямо сейчас!

    У него великолепная команда, но сейчас я бы хотел взглянуть на него. Я счастлив, потому что все ваши прогнозы были ошибочны. К счастью, я тоже ошибся», – заявил Ферреро.

    Матч третьего тура итальянской Серии А «Сампдория» – «Наполи» завершился со счетом 3:0.

    Источник: Football Italia

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    03.09.2018 10:44
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