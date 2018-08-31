Со следующего сезона в еврокубках будет использоваться VAR

Систему видеоповторов будут использовать в еврокубках со следующего сезона. Об этом сообщил президент УЕФА Александер Чеферин.

«На данный момент использование системы VAR не полностью ясно, остается много непонятных нюансов. Но обратного пути нет, технологии рано или поздно придут в игру. План на сегодня – начать использовать систему со следующего сезона. Первым матчем будет игра за Суперкубок в сезоне-2019/20.

Я не эксперт в этой области, но очевидно, что есть много сложностей. Мы должен выбрать поставщика оборудования, к тому же география Лиги чемпионов и Лиги Европы широка, в этом тоже есть сложность», – сказал Чеферин.