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Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы

31 августа 2018, 14:45
54

Завершилась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Представляем ее результаты.

Группа А: «Байер», «Лудогорец», «Цюрих», АЕК.

Группа В: «Зальцбург», «Селтик», «Лейпциг», «Русенборг».

Группа С: «Зенит», «Копенгаген», «Бордо», «Славия».

Группа D: «Андерлехт», «Фенербахче», «Спартак» Тр, «Динамо» З.

Группа Е: «Арсенал», «Спортинг», «Карабах», «Ворскла».

Группа F: «Олимпиакос», «Милан», «Бетис», «Дюделанж».

Группа G: «Вильярреал», «Рапид», «Спартак», «Рейнджерс».

Группа Н: «Лацио», «Марсель», «Айнтрахт», «Аполлон».

Группа I: «Бешикташ», «Генк», «Сарспсборг», «Мальме».

Группа J: «Севилья», «Краснодар», «Стандард», «Акхисарспор».

Группа К: «Динамо» К, «Астана», «Реймс», «Яблонец».

Группа L: «Челси», ПАОК, БАТЭ, «Види».

Матчи состоятся в сентябре.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы
Комментарии (54)
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Михайловский Технарь
1535716066
Группы проходимые. Если не валять дурака, то все 3 клуба должны проходить дальше
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Cules2013
1535716229
По-моему, группы стали сильнее не только в ЛЧ, но и в ЛЕ. Группы клубам СНГ попались сложные. Выходить нужно Зениту, Спартаку и Краснодару, но будет сложно. Спартак должен отомстить за Уфу))
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!ce man
1535717649
Челси возмёт кубок,здесь всё ясно на 90 процентов,а остальные 10-спартак,зенит,арсенал
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Иванов Иван Иванович
1535719790
Два ред була в одной группе, забавно ))
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B.G.
1535720846
Хороший жребий.....Российским клубам - удачи!
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ivanthebest
1535722448
Самая мразотная группа конечно у Краснодара. Севилья очень сильна ещё и с Антохой. Стандард тоже уровневая команда с которой будет очень тяжело. А турки, пожалуй самая неудобная команда из 4 корзины. Там строится хороший коллектив и весьма качественный состав. В общем, удачи Краснодару она явно понадобится. Что по Спартаку и Зениту вполне по силам выйти. У зины конечно группа не подарок, но если будут играть с полной выкладкой проблем возникнуть с выходом не должно. Спартак же вполне может и должен быть сильнее Рапида и Рейнджерса, а также играть на равных и побеждать Вилльярреал, который в группе ЛЕ, как правило катает вату.
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батог
1535723187
Удачный жребий для всех!!! Все проходимо, может не с первого места!!! Всем УДАЧИ!!!!
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OfaZavr
1535729855
вполне повезло с жребием всем нашим клубам. в ЛЕ в основном всегда достаточно ровные группы получаются. удачи всем нашим в ЛЕ!
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zigbert
1535731379
Удачи нашим клубам в ЛЕ.
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alex1951
1535740876
Ежель снаружи посмотреть ,то Зенит может спать спокойно. Чего не скажешь про Спартак ,вот ему : ,,покой нам только снится,, Тем не менее обоим ,на фоне ЧМ,планку опускать нельзя . Сильная сборная - сильные клубы и наоборот. Желаю обоим победно начать,а аппетит приходит во время еды
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