Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы

Завершилась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Представляем ее результаты.
Группа А: «Байер», «Лудогорец», «Цюрих», АЕК.
Группа В: «Зальцбург», «Селтик», «Лейпциг», «Русенборг».
Группа С: «Зенит», «Копенгаген», «Бордо», «Славия».
Группа D: «Андерлехт», «Фенербахче», «Спартак» Тр, «Динамо» З.
Группа Е: «Арсенал», «Спортинг», «Карабах», «Ворскла».
Группа F: «Олимпиакос», «Милан», «Бетис», «Дюделанж».
Группа G: «Вильярреал», «Рапид», «Спартак», «Рейнджерс».
Группа Н: «Лацио», «Марсель», «Айнтрахт», «Аполлон».
Группа I: «Бешикташ», «Генк», «Сарспсборг», «Мальме».
Группа J: «Севилья», «Краснодар», «Стандард», «Акхисарспор».
Группа К: «Динамо» К, «Астана», «Реймс», «Яблонец».
Группа L: «Челси», ПАОК, БАТЭ, «Види».
Матчи состоятся в сентябре.
Источник: Бомбардир.ру