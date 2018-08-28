Писарев: «Урожай» будет работать, чтобы вернуть бренд «Кубани». Стоит задача выйти в ФНЛ»

Спортивный директор краснодарского «Урожая» Николай Писарев рассказал о целях, стоящих перед клубом. Руководство рассчитывает, что уже в этом сезоне кубанцы выйдут в ФНЛ.

«Проект «Урожай» амбициозный. В этом сезоне поставлена задача выйти в ФНЛ. Я здесь, чтобы выстроить работу «Урожая», чтобы избежать ошибок прошлого, на чем обожглась «Кубань».

Должен быть создан клуб с нуля правильным, профессиональным в финансовом и во всех отношениях. А дальше мы будем работать, как и многие, над тем, чтобы бренд «Кубани» вернулся», – сказал Писарев.

Ранее экс-игрок «Спартака» работал главным тренером «Нижнего Новгорода».