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  • Писарев: «Урожай» будет работать, чтобы вернуть бренд «Кубани». Стоит задача выйти в ФНЛ»

Писарев: «Урожай» будет работать, чтобы вернуть бренд «Кубани». Стоит задача выйти в ФНЛ»

28 августа 2018, 21:29
9

Спортивный директор краснодарского «Урожая» Николай Писарев рассказал о целях, стоящих перед клубом. Руководство рассчитывает, что уже в этом сезоне кубанцы выйдут в ФНЛ.

«Проект «Урожай» амбициозный. В этом сезоне поставлена задача выйти в ФНЛ. Я здесь, чтобы выстроить работу «Урожая», чтобы избежать ошибок прошлого, на чем обожглась «Кубань».

Должен быть создан клуб с нуля правильным, профессиональным в финансовом и во всех отношениях. А дальше мы будем работать, как и многие, над тем, чтобы бренд «Кубани» вернулся», – сказал Писарев.

Ранее экс-игрок «Спартака» работал главным тренером «Нижнего Новгорода».

Источник: ТАСС
Россия. ПФЛ. Зона Юг Кубань Писарев Николай
Комментарии (9)
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Caniggia
1535481242
Название дебильное! А что сразу не колхоз?
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bolela_16
1535518091
тотализатор...
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OfaZavr
1535524875
болельщики на общих началах пытаются Кубань возродить с оригинальным названием пусть это процесс долгий из-за того что Урожай видимо считают совсем другой командой ничего не имеющей общего с той Кубанью.
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