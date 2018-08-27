Моуринью: «МЮ» нужно время»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением об игре команды.

«Когда у тебя хорошая неделя, когда ты хорошо тренируешься, то все хорошо. Ты ожидаешь хорошей индивидуальной игры без ошибок, с хорошим результатом. Ты не ждешь поражения.

Обычно когда проигрываешь, хочешь сразу играть следующий матч. Но делать это через два дня – не дело. Я рад, что этого не происходит, потому что нам нужно время.

Нужно, чтобы вернулись игроки, чтобы они больше тренировались, чтобы у них была предсезонная подготовка, которую они пропустили из-за ЧМ», – сказал Моуринью.

Сегодня пройдет матч 3-го тура АПЛ «МЮ» – «Тоттенхэм». Он начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.