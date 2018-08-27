Ибрагимович: «У меня никогда не было проблем с Моуринью»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выступил в защиту главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что у португальца конфликты с некоторыми футболистами манкунианцев. В частности, с полузащитником Полем Погба и нападающим Антони Марсьялем.

«В средствах массовой информации выяснилось, что у тренеров возникают проблемы с моим характером. Это неправда, скажу я вам сейчас.

У меня не было проблем ни с одним из тренеров. Если возникла проблема, то это была проблема со стороны тренера, и я не знал об этом.

Я работал с Моуринью. Всем известно, что выступает за дисциплину и уважение – и у него это на высоком уровне. Он ничего не признает, и у меня не было с ним никаких проблем», – сказал Ибрагимович.

Шведский форвард выступал за «Манчестер Юнайтед» с июля 2016 по март 2018 года.