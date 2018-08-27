Марсело – о своей замене: «Я был удивлен»

Защитник «Реала» Марсело был удивлен своей заменой в матче второго тура испанской Примеры с «Жироной». Он уступил место на поле на 60-й минуте Рафаэлю Варану.

«Я был удивлен этой заменой. Я уважаю решение тренера, но я хотел продолжить игру, так как чувствую себя на сто процентов», – заявил после матча бразилец.

Матч второго тура испанской Примеры «Жирона» – «Реал» завершился со счетом 1:4. Мадридцы одержали вторую победу в сезоне. Вместе с «Барселоной» они лидируют в турнирной таблице.