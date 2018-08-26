Семшов: «Динамо» включится в борьбу за медали, если будет доверять Хохлову»

Бывший игрок «Динамо» Игорь Семшов поговорил о бело-голубых после матча пятого тура РПЛ против «Спартака» (1:2). Эксперт призвал динамовцев доверять нынешнему главному тренеру.

– А «Динамо» чего не хватает?

– Побед. Если выиграют несколько матчей, это сразу придаст футболистам уверенности, нервозность уйдет. Да, летом не было усиления, зато костяк удалось сохранить.

Лидеры в «Динамо» те же, что и раньше. Матч со «Спартаком» это подтвердил. Думаю, команда на правильном пути. Если руководство будет доверять Дмитрию Хохлову, со временем «Динамо» включится в борьбу за медали.