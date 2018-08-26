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    Семшов: «Динамо» включится в борьбу за медали, если будет доверять Хохлову»

    Бывший игрок «Динамо» Игорь Семшов поговорил о бело-голубых после матча пятого тура РПЛ против «Спартака» (1:2). Эксперт призвал динамовцев доверять нынешнему главному тренеру.

    – А «Динамо» чего не хватает?

    – Побед. Если выиграют несколько матчей, это сразу придаст футболистам уверенности, нервозность уйдет. Да, летом не было усиления, зато костяк удалось сохранить.

    Лидеры в «Динамо» те же, что и раньше. Матч со «Спартаком» это подтвердил. Думаю, команда на правильном пути. Если руководство будет доверять Дмитрию Хохлову, со временем «Динамо» включится в борьбу за медали.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.08.2018 07:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 27 августа 2018, 11:18

      Работа Хохлова все же видна и ощутима. Матч со Спартаком не показатель.

      2
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 26 августа 2018, 08:13

      Какие, блин, медали? Когда владелец появится единоличный, тогда об этом можно будет заикаться.

      Хохлову удачи, тренер он думающий, но поражение от свиней исключительно тренерское. Сыграл бы 3-5-2, дёрнули бы хрюнделей без проблем, так как их прессинг высокий ничего бы не давал.

      2
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      Рейтинг: +1021

      Фотон > Shotlandets86 26 августа 2018, 10:31

      Полностью согласен!

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