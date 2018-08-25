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    Каррера: «Главное, чтобы Максименко не слушал негативные комментарии. Так молодежь убивается»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал пропущенный гол в матче 5-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1). Вратарь хозяев Александр Максименко пропустил после удара с чужой половины поля.

    «Главное, чтобы он не слушал негативные комментарии, что он не может играть. Потому что таким образом молодежь убивается. Если все время ругать человека и обещать, что он сядет на лавку, когда вернется Селихов, это точно не добавит ему уверенности», – сказал Каррера.

    Максименко пропустил с чужой половины. Болельщики его поддержали

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.08.2018 21:53
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 августа 2018, 11:38

      все верно говорит, в таких ситуациях нет ничего лучше поддержки. тем молодому игроку это очень помогает.

      3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 26 августа 2018, 00:07

      Молодой ещё, у всех бывают ошибки, главное все остальное вытащил, хороший конкурент Селихову

      4
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      Рейтинг: -24

      viktorssuslov 25 августа 2018, 23:52

      Мужики вы в курсе что всем женщинам нравятся подкачанные с рельефным телом и с прессом вместо пивного пуза мужчины. Недавно решил измениться и стать таким, но лень, привычки, нехватка времени мне мешали, но тут друг посоветовал уникальный пояс который изменил мою жизнь. После первой недели я увидел результат, а уже через две не узнал себя: ушел пивной живот, проступили кубики, подкачал руки и спину и скинул 4кг., а главное ничего делать не нужно, надел и включил и все без диет и спортзала. На днях купил пояс девушке, чтоб держала себя в форме, классная штука советую всем, вот о нем уже и блогах пишут --- https://nnna.ru/mblog

      -2
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 23:06

      Каррера за это его ругать не будет ,он сам все прекрасно понял.

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      Рейтинг: +195

      Colonist 25 августа 2018, 22:55

      Это не страшно! Будет опытнее!:)

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 25 августа 2018, 22:50

      Правильно, все должны в своей жизни совершить подобные глупые ошибки и не только в футболе, чтобы всегда помнить и не совершать подобное в будущем. Хорошо, что подобное произошло и не стало фатальным для Спартака.

      3
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 25 августа 2018, 22:24

      Все хорошо. Этот гол прибавил опыту парню. Команда не пострадала. И вообще это должно было произойти.

      5
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      Рейтинг: +181

      Flame2045 25 августа 2018, 22:24

      Соплив он ещё в такой команде в рамке стоять!

      -1
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 25 августа 2018, 22:21

      Надеюсь с психологической устойчивостью к таким стрессовым моментам у Саши все нормально и он не станет загоняться и бесконечно казнить себя. Без этого хорошим вратарем, достойным закрепиться в воротах Спартака, не стать.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 августа 2018, 22:19

      Это проблемы роста и их все проходят.
      Удачи в дальнейшем Александр.
      А Массимо как всегда адекватен.

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