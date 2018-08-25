Каррера: «Главное, чтобы Максименко не слушал негативные комментарии. Так молодежь убивается»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал пропущенный гол в матче 5-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1). Вратарь хозяев Александр Максименко пропустил после удара с чужой половины поля.

«Главное, чтобы он не слушал негативные комментарии, что он не может играть. Потому что таким образом молодежь убивается. Если все время ругать человека и обещать, что он сядет на лавку, когда вернется Селихов, это точно не добавит ему уверенности», – сказал Каррера.

Максименко пропустил с чужой половины. Болельщики его поддержали