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  • Каррера: «Главное, чтобы Максименко не слушал негативные комментарии. Так молодежь убивается»

Каррера: «Главное, чтобы Максименко не слушал негативные комментарии. Так молодежь убивается»

25 августа 2018, 21:53
21

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал пропущенный гол в матче 5-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1). Вратарь хозяев Александр Максименко пропустил после удара с чужой половины поля.

«Главное, чтобы он не слушал негативные комментарии, что он не может играть. Потому что таким образом молодежь убивается. Если все время ругать человека и обещать, что он сядет на лавку, когда вернется Селихов, это точно не добавит ему уверенности», – сказал Каррера.

Максименко пропустил с чужой половины. Болельщики его поддержали

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Каррера Массимо
Комментарии (21)
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Боцман59rus
1535223537
Момент истины в карьере, выводы напрашиваются, но без фанатизма.. парни помогут - на поле, после матча было видно, но при потере очков, как бы все закончилось - вопрос.)))
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Полная Канистра
1535224254
какануть и полить грязью могут только некоторые типы это ловчик червь орлов Степашка не включайте телевизор и журналюг поганых не пускайте к себе
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Gazelvagen877
1535224294
Каррера молодец.всегда мужик.Максименко хорош и его ждет успех.Селихова все ждут.Лодыгин сдулся давно и смело сказать Максименко лучше,не смотря на опыт
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Freyd
1535224374
Как стоит Ребров и Максименко,две большие разницы,Реброва и близко к воротам не подпускать,а зашиворот пропустить не страшно,в следующий раз будет умней
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Мары
1535224786
Это проблемы роста и их все проходят. Удачи в дальнейшем Александр. А Массимо как всегда адекватен.
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oyabun
1535224886
Надеюсь с психологической устойчивостью к таким стрессовым моментам у Саши все нормально и он не станет загоняться и бесконечно казнить себя. Без этого хорошим вратарем, достойным закрепиться в воротах Спартака, не стать.
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РМЗ
1535225085
Все хорошо. Этот гол прибавил опыту парню. Команда не пострадала. И вообще это должно было произойти.
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zigbert
1535227611
Каррера за это его ругать не будет ,он сам все прекрасно понял.
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Asbjorn
1535231223
Молодой ещё, у всех бывают ошибки, главное все остальное вытащил, хороший конкурент Селихову
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OfaZavr
1535272706
все верно говорит, в таких ситуациях нет ничего лучше поддержки. тем молодому игроку это очень помогает.
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