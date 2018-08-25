Главные новости утра. Судьи извинились за гол «Ростова», «Спартак» оценил Промеса в 30 миллионов

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2018 11:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 августа 2018, 12:35

      И какое наказание судьям? КДК РФС, что скажете и какие ваши действия?
      Вы же предлагаете не обсуждать действия судей, якобы они всегда
      правы и критике, и наказаниям не подлежат, "неприкасаемые" и "неподкупные" вы наши!!

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 августа 2018, 12:25

      При Егорове еще хуже стало. Прокол за проколом.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > prezent2017 25 августа 2018, 12:37

      Гнать его нужно. Школа одна. Судьи наглеют с каждым днем.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 августа 2018, 12:18

      Выходит,что я был прав когда спорил вчера по поводу ростовского пенальти.
      Пенальти как и предсказывал, не было.

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