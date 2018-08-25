Главные новости утра. Судьи извинились за гол «Ростова», «Спартак» оценил Промеса в 30 миллионов

И какое наказание судьям? КДК РФС, что скажете и какие ваши действия?
Вы же предлагаете не обсуждать действия судей, якобы они всегда
правы и критике, и наказаниям не подлежат, "неприкасаемые" и "неподкупные" вы наши!!
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