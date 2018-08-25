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    «Реал» может отдать Винисиуса в аренду. На бразильца претендуют девять клубов

    Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор может провести нынешний сезон на правах аренды.

    Ранее стало известно, что мадридский клуб решил отправить 18-летнего бразильца выступать за «Кастилью» (вторую команду «Реала»).

    После этой информации в офис сливочных пришло сразу девять запросов об аренде футболиста.

    Винисиуса хотят заполучить «Райо Вальекано», «Вальядолид», «Бетис», «Реал Сосьедад», «Леганес», «Жирона», «Эспаньол», а также французский «Нант» и итальянский «Удинезе».

    Источник: AS

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    25.08.2018 07:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24270

      DOCTOR PENALTY 25 августа 2018, 13:52

      Солидная очередь, как за Роналду, только грандов нет.

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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 25 августа 2018, 08:09

      Если нужно,Реал его получит.

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