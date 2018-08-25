«Реал» может отдать Винисиуса в аренду. На бразильца претендуют девять клубов

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор может провести нынешний сезон на правах аренды.

Ранее стало известно, что мадридский клуб решил отправить 18-летнего бразильца выступать за «Кастилью» (вторую команду «Реала»).

После этой информации в офис сливочных пришло сразу девять запросов об аренде футболиста.

Винисиуса хотят заполучить «Райо Вальекано», «Вальядолид», «Бетис», «Реал Сосьедад», «Леганес», «Жирона», «Эспаньол», а также французский «Нант» и итальянский «Удинезе».