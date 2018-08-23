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17-летний малийский нападающий сообщил о переходе в ЦСКА

23 августа 2018, 13:58
28

Нападающий из Мали Лассана Н’Диай сообщил о переходе в ЦСКА.

В своем твиттере 17-летний игрок опубликовал фотографию со стадиона армейского клуба «ВЭБ Арена», подписав ее: «ЦСКА – отличная европейская команда. Это будет честь для меня». Позже запись была удалена.

Ранее сообщалось, что Н’Диай проходит в ЦСКА просмотр.

Форвард принял участие в чемпионате мира среди юношеских команд, который прошел в Индии с 6 по 28 октября 2017 года. На турнире Н’Диай провел семь матчей и забил шесть голов, а сборная Мали заняла четвертое место.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (28)
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1535022682
А не слишком ли молодой? У нас в России в этом возрасте пацанов хватает. Только потом они куда то теряются. И из-за легионеров тоже.
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Чикомас
1535022783
А будем посмотреть. На вырост. А потом Гинер его перепродаст и наварит, как всегда.
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FanatSerj
1535022890
ну этот хоть реально +/- на 17-ть выглядит, а то вон по паспорту молодой, а выглядит по старея Игнашевича.
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WhiteEgon
1535023017
На фото он справа в пиджаке? ))))
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Всем привет, я тут время
1535025273
Ставка на перспективную молодёжь, не плохо!
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Zenmaster
1535025788
Позорище -- местного пацана надо брать !!!
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Cules2013
1535026406
Теперь хоть ясно откуда он взялся - засветился на молодёжном ЧМ. А то покупка африканца напрямую из местного чемпионата звучит крайне сомнительно по перспективам. Кто там переживал за ЦСКА, что половина состава ушло, вот уже столько же и пришло. Конечно, они моложе, на перспективу. Но глубина состава уже реально вырисовывается.
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ufos73
1535026522
Лол!! ))) Кто следующий? 13 летний буддийский монах, постигающий искусство боевого коня? ))))))))))))
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84aivengo
1535028071
помню,янчика тоже однажды взяли после молодежного турнира... что из этого вышло,все знают... своего пацана надо воспитывать
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zigbert
1535039591
Вылитый Муса.
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