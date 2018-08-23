17-летний малийский нападающий сообщил о переходе в ЦСКА

Нападающий из Мали Лассана Н’Диай сообщил о переходе в ЦСКА.

В своем твиттере 17-летний игрок опубликовал фотографию со стадиона армейского клуба «ВЭБ Арена», подписав ее: «ЦСКА – отличная европейская команда. Это будет честь для меня». Позже запись была удалена.

Ранее сообщалось, что Н’Диай проходит в ЦСКА просмотр.

Форвард принял участие в чемпионате мира среди юношеских команд, который прошел в Индии с 6 по 28 октября 2017 года. На турнире Н’Диай провел семь матчей и забил шесть голов, а сборная Мали заняла четвертое место.