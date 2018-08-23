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    17-летний малийский нападающий сообщил о переходе в ЦСКА

    Нападающий из Мали Лассана Н’Диай сообщил о переходе в ЦСКА.

    В своем твиттере 17-летний игрок опубликовал фотографию со стадиона армейского клуба «ВЭБ Арена», подписав ее: «ЦСКА – отличная европейская команда. Это будет честь для меня». Позже запись была удалена.

    Ранее сообщалось, что Н’Диай проходит в ЦСКА просмотр.

    Форвард принял участие в чемпионате мира среди юношеских команд, который прошел в Индии с 6 по 28 октября 2017 года. На турнире Н’Диай провел семь матчей и забил шесть голов, а сборная Мали заняла четвертое место.

    Источник: Twitter

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    23.08.2018 13:58
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +840

      vovan55 24 августа 2018, 00:33

      наверное за копейки взяли котенка в мешке, а вдруг в тигра вырастет

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 18:53

      Вылитый Муса.

      3
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      Рейтинг: +2251

      kvm 23 августа 2018, 17:29

      будет теперь кому мячи подавать и форму остальным стирать

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 23 августа 2018, 16:38

      "Беги, Ндиай, беги!!!")

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 23 августа 2018, 15:41

      помню,янчика тоже однажды взяли после молодежного турнира... что из этого вышло,все знают... своего пацана надо воспитывать

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 23 августа 2018, 15:15

      Лол!! ))) Кто следующий? 13 летний буддийский монах, постигающий искусство боевого коня? ))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > ufos73 23 августа 2018, 16:46

      Как там у вас Зепата поживает?

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Vickont 23 августа 2018, 19:43

      Да вроде норм, спасибо что спросил. )))

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 23 августа 2018, 15:13

      Теперь хоть ясно откуда он взялся - засветился на молодёжном ЧМ. А то покупка африканца напрямую из местного чемпионата звучит крайне сомнительно по перспективам.
      Кто там переживал за ЦСКА, что половина состава ушло, вот уже столько же и пришло. Конечно, они моложе, на перспективу. Но глубина состава уже реально вырисовывается.

      6
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > Cules2013 23 августа 2018, 16:25

      Я переживал, все эти игроки не способны заменить ушедших

      2
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      Рейтинг: +352

      mauxa > sobaka120982 23 августа 2018, 16:37

      Помнится, когда Головина подтягивали к основе, он тоже не мог заменить, прошло пару лет и теперь его не могут заменить.. Пару лет, сыграются, окрепнут и всё будет норм)

      8
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 23 августа 2018, 15:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Позорище -- местного пацана надо брать !!!

      -4
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      Рейтинг: +352

      mauxa > Zenmaster 23 августа 2018, 15:07

      Согласен. Но странно слышать про местных от Зенитовца)))

      4
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > Zenmaster 23 августа 2018, 15:12

      Смотрю, у вас одни воспитанники играют)))

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > mauxa 23 августа 2018, 15:52

      У нас тоже проблема -- но 17 летних ещё не брали !

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > Vickont 23 августа 2018, 16:14

      У нас тоже проблема -- но 17 летних ещё не брали !

      2
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      Рейтинг: +352

      mauxa > Zenmaster 23 августа 2018, 16:35

      а его и не берут 17 летним, будет подписан 3 октября, когда ему исполнится 18))

      1
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > Zenmaster 23 августа 2018, 16:39

      Какая разница 17,20,25 лет? Проблема, когда берут игроков 30+

      4
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > Zenmaster 23 августа 2018, 16:49

      Кстати, 17-18-летнего латыша вы подписывали не так давно

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Zenmaster 23 августа 2018, 17:11

      Ваш Зенит уже брал своего из Тосно и что? Такой, Забалотистый.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Zenmaster 23 августа 2018, 17:16

      С деньгами прижмут и будете брать 17-тилетних.

      2
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 23 августа 2018, 14:54

      Ставка на перспективную молодёжь, не плохо!

      3
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 23 августа 2018, 14:16

      На фото он справа в пиджаке? ))))

      3
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      Рейтинг: +17859

      ilichkadr > WhiteEgon 23 августа 2018, 14:42

      Не, слева мальчишка. Можно посмотреть его фотки в Twitterе.

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