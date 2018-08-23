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    Нойер – о звездном новичке «Баварии»: «Могу представить, что боссы откладывают средства»

    Капитан «Баварии» голкипер Мануэль Нойер считает, что в скором времени команду пополнит звездный футболист.

    «У нас сильная команда, мы хорошо подготовлены для участия в любом турнире.

    На всех позициях у нас есть дублеры. Тренеру будет трудно выбрать 11 человек основного состава.

    Конечно, иногда будут случаться неожиданности. Посмотрим, что нас ждет в ближайшем будущем. У нас есть несколько возрастных игроков. Поэтому я могу представить, что боссы откладывают средства», – заявил Нойер.

    Этим летом «Бавария» не потратила на трансферы ни одного евро, а новичок команды Леон Горецка перешел из «Шальке-04» на правах свободного агента.

    Источник: Bild

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    23.08.2018 11:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 18:33

      Разговор ни о чем.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 23 августа 2018, 15:09

      Нойер лишь сказал, что может представить, как в Баварию кого-то купят звёздного. Если бы да кабы... Новости по факту нет, только домыслы Мануэля.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 23 августа 2018, 14:41

      Вернер и Ребич.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 23 августа 2018, 11:56

      Уж не Салах ли,хотя вряд ли...

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > KOLBIS 23 августа 2018, 12:12

      Нет, скорее всего Гризман или Дибала. А может и оба сразу.

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > zatonn 23 августа 2018, 12:37

      Точно про Гризмана забыл,Месси сразу отпал,Роналдатор пристроен,но ведь у него вроде контракт новый подписан с Атлетико...

      1
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