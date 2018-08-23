Нойер – о звездном новичке «Баварии»: «Могу представить, что боссы откладывают средства»

Капитан «Баварии» голкипер Мануэль Нойер считает, что в скором времени команду пополнит звездный футболист.

«У нас сильная команда, мы хорошо подготовлены для участия в любом турнире.

На всех позициях у нас есть дублеры. Тренеру будет трудно выбрать 11 человек основного состава.

Конечно, иногда будут случаться неожиданности. Посмотрим, что нас ждет в ближайшем будущем. У нас есть несколько возрастных игроков. Поэтому я могу представить, что боссы откладывают средства», – заявил Нойер.

Этим летом «Бавария» не потратила на трансферы ни одного евро, а новичок команды Леон Горецка перешел из «Шальке-04» на правах свободного агента.