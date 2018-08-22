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    Хохлов: «Спартак» в игре с нами будет разъяренным»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ощущениями от предстоящего матча пятого тура РПЛ против «Спартака». Специалист ждет разъяренного соперника.

    – Понимаете, что у «Спартака» на вас даже не большой, а огромный зуб за то, что вы лишили красно-белых гарантированной Лиги чемпионов в прошлом сезоне?

    – Конечно, мы все понимаем. Но это как раз та игра, на которую не нужно дополнительно настраивать футболистов. Об этом даже думать не приходится.

    – Но ведь против вас выйдет разъяренный «Спартак», который спит и видит, как бы отомстить.

    – Все равно не нужно дополнительно настраивать ребят. Меня сейчас больше беспокоит, как выстроить план на игру, выбрать тактику. Главное, чтобы футболисты выполнили установку. А то, что «Спартак» будет выглядеть разъяренным, это в принципе ожидаемо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2018 21:07
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 23 августа 2018, 18:24

      С Турбиным уже работа ведётся!
      Червиченко на медни заявил, что у Спартака ОТЛИЧНО налажена работа с судьями по ОТЪЁМУ очков у соперников, согласно цены вопроса.
      Система Федуна работает почти без сбоев.
      Карасёв допустил СИСТЕМНЫЙ сбой в игре прошлого сезона 30-го тура с Динамо, когда Спартак, из-за этого, ПРОЛЕТЕЛ мимо серебра, гарантированного места в ЛЧ и потерял ещё минимум 15 лимонов ЕВРО!
      В этом сезоне судьи уже ВНАГЛУЮ засудили Анжи и Краснодар.
      Федун укрепил судейскую позицию финансами.
      Если судейство будет честным, то Спартак НЕ ВЫИГРАЕТ!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov > amazonaws 23 августа 2018, 21:09

      глупости пишешь

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 16:57

      Легкой игры не будет. Только не похоже что Спартак будет в этой игре разъяренным.

      2
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 23 августа 2018, 14:28

      спа зависим от брюнетов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 23 августа 2018, 14:25

      брюнеты без премиальных не побегут.УДАЧИ ДИНАМО!

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 23 августа 2018, 14:01

      Тем приятнее будет победа ! Динамо в этом сезоне будет удивлять ! Удачи , Дима !

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 августа 2018, 10:14

      вряд ли разъяренным. скорее собранным, подготовленным и хладнокровно выполняющим намеченный план.

      4
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 августа 2018, 09:26

      Да уж видели этих "разъяренных" с ПАОКом, судья удалил одного и всё приплыли, это не РПЛ где судьи за трусы тянут как могут, а потом как в Европе играть так сразу обосрамтушки.

      0
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 23 августа 2018, 05:29

      Да и Динамо у Уфы выиграло только из за того что Уфа в еврокубках играла и физически подсела. А так бы Уфа выиграла если бы не еврокубки

      -1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон > АндрейФКСМ 23 августа 2018, 06:36

      Бабушка надвое сказала.

      0
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 23 августа 2018, 04:59

      Динамо это так второсортный клуб , его в лёгкую выиграем и всё тут. Возомнили себя непонятно кем.

      1
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      Рейтинг: +449

      Сенситив 23 августа 2018, 03:19

      11 разъярённых миллионеров на поле, да виданное ли дело? журналюшный штамп, не более, играть будут, как готовы лидеры, как физика у всех прочих, а Спам - никакой щас ( см ПАОК), так что у динамиков есть шанс на победу...))

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