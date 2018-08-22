Хохлов: «Спартак» в игре с нами будет разъяренным»

С Турбиным уже работа ведётся!
Червиченко на медни заявил, что у Спартака ОТЛИЧНО налажена работа с судьями по ОТЪЁМУ очков у соперников, согласно цены вопроса.
Система Федуна работает почти без сбоев.
Карасёв допустил СИСТЕМНЫЙ сбой в игре прошлого сезона 30-го тура с Динамо, когда Спартак, из-за этого, ПРОЛЕТЕЛ мимо серебра, гарантированного места в ЛЧ и потерял ещё минимум 15 лимонов ЕВРО!
В этом сезоне судьи уже ВНАГЛУЮ засудили Анжи и Краснодар.
Федун укрепил судейскую позицию финансами.
Если судейство будет честным, то Спартак НЕ ВЫИГРАЕТ!
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ощущениями от предстоящего матча пятого тура РПЛ против «Спартака». Специалист ждет разъяренного соперника.
– Понимаете, что у «Спартака» на вас даже не большой, а огромный зуб за то, что вы лишили красно-белых гарантированной Лиги чемпионов в прошлом сезоне?
– Конечно, мы все понимаем. Но это как раз та игра, на которую не нужно дополнительно настраивать футболистов. Об этом даже думать не приходится.
– Но ведь против вас выйдет разъяренный «Спартак», который спит и видит, как бы отомстить.
– Все равно не нужно дополнительно настраивать ребят. Меня сейчас больше беспокоит, как выстроить план на игру, выбрать тактику. Главное, чтобы футболисты выполнили установку. А то, что «Спартак» будет выглядеть разъяренным, это в принципе ожидаемо.