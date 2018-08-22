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Хохлов: «Спартак» в игре с нами будет разъяренным»

22 августа 2018, 21:07
22

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ощущениями от предстоящего матча пятого тура РПЛ против «Спартака». Специалист ждет разъяренного соперника.

– Понимаете, что у «Спартака» на вас даже не большой, а огромный зуб за то, что вы лишили красно-белых гарантированной Лиги чемпионов в прошлом сезоне?

– Конечно, мы все понимаем. Но это как раз та игра, на которую не нужно дополнительно настраивать футболистов. Об этом даже думать не приходится.

– Но ведь против вас выйдет разъяренный «Спартак», который спит и видит, как бы отомстить.

– Все равно не нужно дополнительно настраивать ребят. Меня сейчас больше беспокоит, как выстроить план на игру, выбрать тактику. Главное, чтобы футболисты выполнили установку. А то, что «Спартак» будет выглядеть разъяренным, это в принципе ожидаемо.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Хохлов Дмитрий
Комментарии (22)
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Рубик Докоян
1534961812
-- Вини, Вини, ой, чё будет, чё будеееет. -- А чё будет ? Или мы их отспартачим или нас отдинамят... -- Ты медку-то мне ещё добавь.
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lordmrv
1534962944
Дык и у Динамо в памяти свежо как они в лигу ниже из-за Спартака съехали. Может и сейчас так будет)))
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oyabun
1534964699
Спартак не бывает разъяренным. Ему одинаково с кем играть, потому что все остальные настраиваются на Спартак как бык на красную тряпку и Спартак это знает и четко осознает. Спартак бывает либо готовым, либо не готовым к игре. И что у красно-белых игроков в голове непосредственно перед выходом на поле не знает никто - ни болельщики, ни даже главный тренер Каррера.
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Bagert
1534966524
Спартак однозначно будет играть на победу. Спартак будет собранным, сконцентрированным, но разъярённым - вряд ли
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mialkov
1534967003
Уж лучше разъяренным, но не сонным!
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Тraumtanzеr
1534967369
Ждёт динаму банана - мама, разгром. 3-0. Надеюсь Ташаев в Зобниным воткнут по банке.
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Мары
1534967421
Знаете, нынешний Спартак медленно запрягает и едет когда как.То ли ещё из отпуска мозгами не вернулись, то ли ещё отработку на поле не закончили, но команда выглядет полусырой. Так что разъярённым Спартак может быть только в их воображении.У меня вообще ощущение, что в Спартаке ни как не могут подгадать циклы подготовки с учётом Кубковых матчей.Вот в этом году опять обмишурились, что пока не мешает набирать очки в отечественном чемпионате.
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АндрейФКСМ
1534989551
Динамо это так второсортный клуб , его в лёгкую выиграем и всё тут. Возомнили себя непонятно кем.
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АндрейФКСМ
1534991346
Да и Динамо у Уфы выиграло только из за того что Уфа в еврокубках играла и физически подсела. А так бы Уфа выиграла если бы не еврокубки
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OfaZavr
1535008492
вряд ли разъяренным. скорее собранным, подготовленным и хладнокровно выполняющим намеченный план.
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