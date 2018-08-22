Хохлов: «Спартак» в игре с нами будет разъяренным»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ощущениями от предстоящего матча пятого тура РПЛ против «Спартака». Специалист ждет разъяренного соперника.

– Понимаете, что у «Спартака» на вас даже не большой, а огромный зуб за то, что вы лишили красно-белых гарантированной Лиги чемпионов в прошлом сезоне?

– Конечно, мы все понимаем. Но это как раз та игра, на которую не нужно дополнительно настраивать футболистов. Об этом даже думать не приходится.

– Но ведь против вас выйдет разъяренный «Спартак», который спит и видит, как бы отомстить.

– Все равно не нужно дополнительно настраивать ребят. Меня сейчас больше беспокоит, как выстроить план на игру, выбрать тактику. Главное, чтобы футболисты выполнили установку. А то, что «Спартак» будет выглядеть разъяренным, это в принципе ожидаемо.