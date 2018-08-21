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    Хенес: «Мы не общались с агентом Левандовского – просто не дали ему возможности для разговора»

    Президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал, что несколько раз отказывал агенту нападающего команды Роберта Левандовского в просьбе о встрече.

    «Клуб всегда держал ситуацию под контролем. Мы не общались с его агентом – просто не дали ему возможности для разговора.

    Да, он пытался встретиться со мной четыре-пять раз. Но я сказал ему, что у меня будет свободное время только 2 сентября в 14:30 (после окончания трансферного окна – примечание «Бомбардира»).

    Мы хотели кое-что доказать футбольному миру. Думаю, мы могли получить предложения до 150 миллионов евро. Если Роберт в форме, он забьет 35 голов в Бундеслиге», – заявил Хенесс.

    Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: Bild

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    21.08.2018 10:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 22 августа 2018, 10:30

      SS и диктат вернулись на поля рейхов!

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 21 августа 2018, 10:39

      Всё проще на самом деле. При всём уважении к Роберту, ни одному топ-клубу Европы он не нужен, особенно за те деньги, который за него хотела Бавария. Да и 30-ник ему уже сегодня стукнул. С Днюхой, Роберт!

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