Хенес: «Мы не общались с агентом Левандовского – просто не дали ему возможности для разговора»

Президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал, что несколько раз отказывал агенту нападающего команды Роберта Левандовского в просьбе о встрече.

«Клуб всегда держал ситуацию под контролем. Мы не общались с его агентом – просто не дали ему возможности для разговора.

Да, он пытался встретиться со мной четыре-пять раз. Но я сказал ему, что у меня будет свободное время только 2 сентября в 14:30 (после окончания трансферного окна – примечание «Бомбардира»).

Мы хотели кое-что доказать футбольному миру. Думаю, мы могли получить предложения до 150 миллионов евро. Если Роберт в форме, он забьет 35 голов в Бундеслиге», – заявил Хенесс.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2021 года.