Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лапочкин: «Не напрягает, что меня называют спартаковским судьей»

Лапочкин: «Не напрягает, что меня называют спартаковским судьей»

21 августа 2018, 10:07
17

Главный арбитр матча четвертого тура российской Премьер-лиги «Краснодар»«Спартак» (0:1) Сергей Лапочкин не видит ничего особенного в статистике, согласно которой южане при нем проиграли шесть последних матчей, а красно-белые выиграли 19 из 24 игр.

– Я абсолютно спокойно отношусь к этой статистике. «Краснодар» играл с топовыми соперниками, а «Спартак» – с разными, можно сказать, со всеми. Так получилось.

– Тем не менее вас стали называть спартаковским судьей. Вас это напрягает?

– Нет, конечно, не напрягает. Сегодня называют спартаковским судьей, завтра еще каким-то. Болельщикам и журналистам же надо что-то говорить. Так что я абсолютно спокоен.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Лапочкин Сергей
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Retiremen_VMF
1534835847
В общем то уже решили, что говорить теперь запретят, а если будут продолжать, тогда отключат газ и поставят пенальти... А люди всегда говорят неправду? Люди слепые?
Ответить
Т34
1534836188
А чего напрягаться? Спартаковскими судьями называют всех тех, при которых Спартак одерживал победы. Каждая победа красно-белых, это как серпом по причинному месту для всех неадекватных болельщиков конкурентов. И даже, в случае проигрыша Спартака, скажут, что ему и судья проплаченный не помог. Судить матч с участием Спартака, это уже получить обвинение в проспартаковском судействе.
Ответить
mihail200606
1534836629
А че напрягаться.. Денежка капает, я б тоже не напрягался..
Ответить
Krasnodar 123
1534837459
Сколько заполучил бабла лукойловского? ГНИДА!
Ответить
amazonaws
1534837625
стали называть спартаковским судьей??? Согласно цены федуновского вопроса. Судья по ВЫЗОВУ! Лапочкин отсудил на ДВОЙКУ! Спартак, в чемпионате России, выезжает только за счёт скандальной работы судей. Пока не установят систему, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ! С каждым сезоном количество судейских скандалов только УВЕЛИЧИВАЕТСЯ! Наши судьи, самым НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЮТ все старания команд на ЧЕСТНОЕ и справедливое судейство. Судьи cудят по понятиям, а не по правилам. Левников просто ВНАГЛУЮ посадил Анжи на свисток, карточки, удаления. Вот и Краснодар засудили, а в прошлом туре ЗАСУДИЛИ Анжи! 100% пеналь судья Лапочкин не поставил в ворота Спартака. Судья засудил Краснодар. Вот вам судейские ГРИМАССЫ Спартака, согласно цены вопроса. Судьи cудят по понятиям и согласно цены федуновского вопроса. Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ. Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
Ответить
belarus-gomel
1534838931
сегодня заплатил Спартак - буду спартаковским судьёй!! завтра заплатит Зенит - буду зенитовским!! только краснодарским теперь не буду никогда!!
Ответить
prezent2017
1534844030
Лапочкин: Брал, беру и буду брать! А вы все пошли на... От вас бабла как от козла молока!
Ответить
ФанатОтБога
1534850987
кСТАТИ ВОТ ЕЩЕ ПОЧЕМУ VAR НЕ В ВЕЛИ) СУДЬИ ТОГДА ЗАСУЖИВАТЬ НЕ СМОГУТ, ВЫВОД И БРАТЬ ВЗЯТКИ ТОЖЕ) ХЫ ХЫ ХЫ ПОСЛЕДНИЙ ГОД СОСУТ СУКИ
Ответить
vladimir-7
1534856183
Лапочкин, потому, что берет на лапу.
Ответить
Zenmaster
1534864101
Лампочкин -- просто слабенький судья !!!
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
1
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
3
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
9
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
23
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
Вчера, 18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
Вчера, 17:40
6
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
Вчера, 17:28
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+