Лапочкин: «Не напрягает, что меня называют спартаковским судьей»

Главный арбитр матча четвертого тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Спартак» (0:1) Сергей Лапочкин не видит ничего особенного в статистике, согласно которой южане при нем проиграли шесть последних матчей, а красно-белые выиграли 19 из 24 игр.

– Я абсолютно спокойно отношусь к этой статистике. «Краснодар» играл с топовыми соперниками, а «Спартак» – с разными, можно сказать, со всеми. Так получилось.

– Тем не менее вас стали называть спартаковским судьей. Вас это напрягает?

– Нет, конечно, не напрягает. Сегодня называют спартаковским судьей, завтра еще каким-то. Болельщикам и журналистам же надо что-то говорить. Так что я абсолютно спокоен.