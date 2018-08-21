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    Лапочкин: «Не напрягает, что меня называют спартаковским судьей»

    Главный арбитр матча четвертого тура российской Премьер-лиги «Краснодар»«Спартак» (0:1) Сергей Лапочкин не видит ничего особенного в статистике, согласно которой южане при нем проиграли шесть последних матчей, а красно-белые выиграли 19 из 24 игр.

    – Я абсолютно спокойно отношусь к этой статистике. «Краснодар» играл с топовыми соперниками, а «Спартак» – с разными, можно сказать, со всеми. Так получилось.

    – Тем не менее вас стали называть спартаковским судьей. Вас это напрягает?

    – Нет, конечно, не напрягает. Сегодня называют спартаковским судьей, завтра еще каким-то. Болельщикам и журналистам же надо что-то говорить. Так что я абсолютно спокоен.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.08.2018 10:07
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 21 августа 2018, 18:08

      Лампочкин -- просто слабенький судья !!!

      2
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      Рейтинг: +628

      somn 21 августа 2018, 16:14

      Очень хороший судья. Потому, что не напрягает.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 августа 2018, 15:56

      Лапочкин, потому, что берет на лапу.

      2
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 21 августа 2018, 14:29

      кСТАТИ ВОТ ЕЩЕ ПОЧЕМУ VAR НЕ В ВЕЛИ) СУДЬИ ТОГДА ЗАСУЖИВАТЬ НЕ СМОГУТ, ВЫВОД И БРАТЬ ВЗЯТКИ ТОЖЕ) ХЫ ХЫ ХЫ ПОСЛЕДНИЙ ГОД СОСУТ СУКИ

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 августа 2018, 12:33

      Лапочкин: Брал, беру и буду брать! А вы все пошли на... От вас бабла как от козла молока!

      4
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      Рейтинг: +101

      Dmitriy.Rosso 21 августа 2018, 12:27

      Достойно ответил!

      1
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 21 августа 2018, 11:08

      сегодня заплатил Спартак - буду спартаковским судьёй!!

      завтра заплатит Зенит - буду зенитовским!!

      только краснодарским теперь не буду никогда!!

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > belarus-gomel 21 августа 2018, 12:34

      Зенит он никогда не судил.

      1
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 21 августа 2018, 10:47

      стали называть спартаковским судьей???
      Согласно цены федуновского вопроса.
      Судья по ВЫЗОВУ!
      Лапочкин отсудил на ДВОЙКУ!
      Спартак, в чемпионате России, выезжает только за счёт скандальной работы судей.
      Пока не установят систему, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ!
      С каждым сезоном количество судейских скандалов только УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!
      Наши судьи, самым НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЮТ все старания команд на ЧЕСТНОЕ и справедливое судейство.
      Судьи cудят по понятиям, а не по правилам.
      Левников просто ВНАГЛУЮ посадил Анжи на свисток, карточки, удаления.
      Вот и Краснодар засудили, а в прошлом туре ЗАСУДИЛИ Анжи!
      100% пеналь судья Лапочкин не поставил в ворота Спартака.
      Судья засудил Краснодар.
      Вот вам судейские ГРИМАССЫ Спартака, согласно цены вопроса.
      Судьи cудят по понятиям и согласно цены федуновского вопроса.
      Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
      Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.

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      Рейтинг: +134

      илья 009 > amazonaws 21 августа 2018, 11:36

      Пусть команды играть поучатся ... все кто ноет про судейство... Особенно костоломы АНЖИ. И быдло АРИ...который цеплялся за ногу Промеса специально...так как с игры не получалось у него забить. Как там " Собаки лают - караван (Спартак) идет".)))

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > amazonaws 21 августа 2018, 12:35

      Узнаю в тебе душевнобольного под ником ....., короче забыл какой там у него ник был. Но это однозначно ТЫ!) Зачем сменил имя? Твой абсурдный монолог за версту воняет!
      Краснодар был лучше Спартака, особенно во втором тайме, но пенальти НЕ БЫЛО!!!!! И повторы это подтверждают. Так что убейся об стену

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 21 августа 2018, 10:44

      Сколько заполучил бабла лукойловского? ГНИДА!

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 21 августа 2018, 10:30

      А че напрягаться.. Денежка капает, я б тоже не напрягался..

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