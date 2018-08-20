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    Санчес получил травму и пропустит матч против «Тоттенхэма»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес, скорее всего, пропустит матч третьего тура АПЛ против «Тоттенхэма». Об этом сообщил главный тренер команды Жозе Моуринью.

    Чилиец не принимал участия во встрече второго тура с «Брайтоном» (2:3).

    «Я на самом деле пока не знаю. Подождем результатов исследований. Но вряд ли это что-то серьезное.

    Думаю, он выбыл максимум на одну или две недели», – сказал Моуринью.

    В прошлом сезоне Санчес провел за «Манчестер Юнайтед» 18 матчей, забил три гола и сделал пять результативных передач.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    20.08.2018 14:06
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +709

      VAD07 20 августа 2018, 16:00

      С ним проиграть, или без него...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +571

      levon_man 20 августа 2018, 14:37

      Без него у МЮ есть шанс победить

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > levon_man 20 августа 2018, 15:03

      У МЮ шанс победить будет только тогда, когда из команды выкинут Маура и Погба...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 20 августа 2018, 14:17

      пусть выздоравливает

      0
      Ответить
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