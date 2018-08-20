Санчес получил травму и пропустит матч против «Тоттенхэма»

С ним проиграть, или без него...
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес, скорее всего, пропустит матч третьего тура АПЛ против «Тоттенхэма». Об этом сообщил главный тренер команды Жозе Моуринью.
Чилиец не принимал участия во встрече второго тура с «Брайтоном» (2:3).
«Я на самом деле пока не знаю. Подождем результатов исследований. Но вряд ли это что-то серьезное.
Думаю, он выбыл максимум на одну или две недели», – сказал Моуринью.
В прошлом сезоне Санчес провел за «Манчестер Юнайтед» 18 матчей, забил три гола и сделал пять результативных передач.