Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал второй эпизод документального фильма о «Манчестер Сити» All or Nothing.

В этой серии рассказывается о матче на «Олд Траффорд» в декабре 2017 года. Закадровый голос произносит фразу: «Гвардиола против Моуринью. Владение мячом против защиты. Атакующий футбол против «автобуса».

«Можно снять потрясающий фильм и при этом с уважением отнестись к другим клубам. Чтобы снять потрясающий фильм, не нужно проявлять неуважение.

Клуб может быть богатым, может купить лучших игроков в мире, но нельзя купить класс. «Сити» показал это», – сказал Моуринью.

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