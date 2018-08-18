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    Моуринью – о «Манчестер Сити»: «Можно купить лучших игроков, но нельзя купить класс»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал второй эпизод документального фильма о «Манчестер Сити» All or Nothing.

    В этой серии рассказывается о матче на «Олд Траффорд» в декабре 2017 года. Закадровый голос произносит фразу: «Гвардиола против Моуринью. Владение мячом против защиты. Атакующий футбол против «автобуса».

    «Можно снять потрясающий фильм и при этом с уважением отнестись к другим клубам. Чтобы снять потрясающий фильм, не нужно проявлять неуважение.

    Клуб может быть богатым, может купить лучших игроков в мире, но нельзя купить класс. «Сити» показал это», – сказал Моуринью.

    Трейлер сериала про «Ман Сити». Это шедевр

    Источник: Skysports

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    18.08.2018 19:14
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 19 августа 2018, 13:05

      называется сезон не успел начаться)))

      0
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 12:33

      Как всегда найдет повод покритиковать.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 августа 2018, 10:43

      Моуринью ли говорить о уважение то))

      3
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      Рейтинг: +1893

      isco2307 19 августа 2018, 00:25

      ахах)в нього ні класу, ні найкращих футболістів)ніхто не хоче грати в його "мега атакуючий" футбол

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 18 августа 2018, 22:10

      Вот интересно какие БАДы переводчик употребляет???Если его постоянно уносит в параллельную реальность...

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 18 августа 2018, 21:34

      У мю класс был при фергюссоне.. Маур пока не дотягивает..
      Мансити очень хорош, и тренер и игроки очень классные.. Так что Маур может говорить че угодно

      3
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 18 августа 2018, 21:09

      Этот хвастун плохо кончит. И это будет справедливо!

      2
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      Рейтинг: +4

      genstersq 18 августа 2018, 20:34

      Че мужики? Надоело сливать деньги в БК, в общем я начал сотрудничать с парнями из king-ball.ru за 2 недели поднял трех месячную зарплату. Они оказывается с 13 года работаю, а я и не туда... Эх сколько денег можно было уже заработать. В обще думайте сами решайте сами.

      -1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 18 августа 2018, 20:16

      Есть МЮ,а класс у него как раз отсутствует

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 18 августа 2018, 20:10

      Хотел сказать про МС, а получилась про МЮ при нём. Про уважение в его исполнении - это вообще нечто.

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