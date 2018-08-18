Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Моуринью – о «Манчестер Сити»: «Можно купить лучших игроков, но нельзя купить класс»

Моуринью – о «Манчестер Сити»: «Можно купить лучших игроков, но нельзя купить класс»

18 августа 2018, 19:14
14

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал второй эпизод документального фильма о «Манчестер Сити» All or Nothing.

В этой серии рассказывается о матче на «Олд Траффорд» в декабре 2017 года. Закадровый голос произносит фразу: «Гвардиола против Моуринью. Владение мячом против защиты. Атакующий футбол против «автобуса».

«Можно снять потрясающий фильм и при этом с уважением отнестись к другим клубам. Чтобы снять потрясающий фильм, не нужно проявлять неуважение.

Клуб может быть богатым, может купить лучших игроков в мире, но нельзя купить класс. «Сити» показал это», – сказал Моуринью.

Трейлер сериала про «Ман Сити». Это шедевр

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Моуринью Жозе
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ArReal
1534609105
Блевотина - сколько раз он проявлял неуважение ко всему к клубам,игрокам,болельщикам...
Ответить
Патронташ
1534610425
А что закадровый голос сказал не так? Гвардиола как раз и прививает МС высокий класс игры, а Моуриньо растрачивает авторитет МЮ, наработанный его предшественниками годами сводя игру команды к примитивизму.
Ответить
VReDNiY
1534610520
Какой мать его класс. Автобусник вечно ноющий. У МЮ давно нет никакого класса так называемого. Дно клуб с дно тренером. С бешеными закупками. И игрой всей командой в обороне. Без обид болелам МЮ. Но с этим чмошником так оно и есть.
Ответить
Saang (SCR)
1534611132
Ты же сам любишь вещи своими именами называть...
Ответить
Eddyson
1534612212
Хотел сказать про МС, а получилась про МЮ при нём. Про уважение в его исполнении - это вообще нечто.
Ответить
САНЁК17
1534612589
Есть МЮ,а класс у него как раз отсутствует
Ответить
genstersq
1534613666
Че мужики? Надоело сливать деньги в БК, в общем я начал сотрудничать с парнями из king-ball.ru за 2 недели поднял трех месячную зарплату. Они оказывается с 13 года работаю, а я и не туда... Эх сколько денег можно было уже заработать. В обще думайте сами решайте сами.
Ответить
edw7777
1534615755
Этот хвастун плохо кончит. И это будет справедливо!
Ответить
mihail200606
1534617245
У мю класс был при фергюссоне.. Маур пока не дотягивает.. Мансити очень хорош, и тренер и игроки очень классные.. Так что Маур может говорить че угодно
Ответить
OfaZavr
1534664614
Моуринью ли говорить о уважение то))
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
1
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
19 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
19 августа
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
19 августа
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
19 августа
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
19 августа
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
19 августа
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
18 августа
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
18 августа
ФотоКлуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
18 августа
В саудовском клубе хотят избавиться от Бензема
18 августа
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
18 августа
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
17 августа
2
Совладельцы «Челси» решили продать акции
17 августа
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
17 августа
1
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
16 августа
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
16 августа
3
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+