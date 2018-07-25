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    Трейлер сериала про «Ман Сити». Это шедевр


    4.5
    Голосов: 4
    25.07.2018 14:20
    Нас ждет что-то удивительное.

    О том, что Amazon Prime покажет сериал о жизни внутри «Манчестер Сити» стало известно еще в декабре 2017 года. Тогда команда Гвардиолы лидировала в АПЛ и мечтала о чемпионстве, а по итогам сезона для выпуска действительно появился инфоповод. «Манчестер Сити» – победитель АПЛ и обладатель множества сезонных рекордов. Начиная с 17 августа, постепенно будут доступны восемь эпизодов ленты «Все или ничего», где с другой стороны покажут Гвардиолу и весь его коллектив.

    «Манчестер Сити» опубликовал вот такой трейлер. В некоторых местах пробирает до мурашек.

    Вся сделка оценивается в 10 миллионов фунтов, а сериал покажут в 200 странах мира.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 4
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 27 июля 2018, 03:03

      новый сезон покажет,что из себя представляет этот сити!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 26 июля 2018, 09:59

      Ожидание завораживает...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 июля 2018, 09:14

      Интересно будет посмотреть. В первый раз услышал, как Пеп по-английски говорит. Иностранный акцент - это всегда весело, разве нет?)) Думаю, что в какой-то мере это ответ Ювентусу с его сериалом от Нетфликс. Его я, кстати, ещё тоже не смотрел.

      1
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      Рейтинг: +22

      Liverpool.fan 26 июля 2018, 06:46

      А покажут как они глатнули от Ливера?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Liverpool.fan 26 июля 2018, 09:15

      обязательно, сразу после того, как покажут позорные 0-5 на Энфилде))

      1
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      ...
      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос > Cules2013 26 июля 2018, 22:24

      То было в неравных составах, а когда на поле 11 мерсисайдцев, у сити что то не оч выходит)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > УхоГорлоНос 26 июля 2018, 22:43

      Никто не заставлял Мане играть прямой ногой в голову вратарю. Удаление, это не оправдание за проигрыш.
      А так, да, Ливерпуль очень неудобный соперник для Сити был в прошлом сезоне. Как будет в этом - посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 25 июля 2018, 20:04

      Похоже, это очень сильная вещь, полезная.

      0
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      Рейтинг: +1346

      Бомбардир 25 июля 2018, 15:37

      Круто! Скорее бы посмотреть.

      4
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