Трейлер сериала про «Ман Сити». Это шедевр

Нас ждет что-то удивительное.

О том, что Amazon Prime покажет сериал о жизни внутри «Манчестер Сити» стало известно еще в декабре 2017 года. Тогда команда Гвардиолы лидировала в АПЛ и мечтала о чемпионстве, а по итогам сезона для выпуска действительно появился инфоповод. «Манчестер Сити» – победитель АПЛ и обладатель множества сезонных рекордов. Начиная с 17 августа, постепенно будут доступны восемь эпизодов ленты «Все или ничего», где с другой стороны покажут Гвардиолу и весь его коллектив.

«Манчестер Сити» опубликовал вот такой трейлер. В некоторых местах пробирает до мурашек.

Вся сделка оценивается в 10 миллионов фунтов, а сериал покажут в 200 странах мира.