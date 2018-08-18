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    Орлов: «Не увидел у «Спартака» той самоотдачи, которую продемонстрировал «Зенит»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов сравнил матчи «Спартака» и «Зенита» в еврокубках.

    Красно-белые в ответной игре Лиги чемпионов не смогли обыграть ПАОК и вылетели из турнира, тогда как петербуржцы разгромили минское «Динамо» и прошли в следующий раунд Лиги Европы.

    «ПАОК, конечно, помощнее Минска, здесь вопросов быть не может. И Лигу чемпионов с Лигой Европой сравнивать сложно. Но здесь стоит еще говорить и о характере команды. Дело-то еще и в характере! Когда удалили Адриано, я что-то не увидел у «Спартака» такой самоотдачи, которую продемонстрировал «Зенит» без Паредеса. Здесь многое зависит от подхода к игре, к делу», – сказал Орлов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.08.2018 11:45
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 22 августа 2018, 07:38

      Зенит показал самоотдаяу еще какую

      1
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      Рейтинг: +69

      доктор 48 20 августа 2018, 07:46

      Спартак в своём стиле!!От ёлки яблоки не родятся!!!

      0
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 11:43

      Сравнивать и прикидывать можно что угодно. Однако в последнее время Орлов почему то принялся разбирать Спартак.

      8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 августа 2018, 17:40

      ну разошелся. да и поди считает что повод есть. когда Зенит 4:0 проиграл то наверно думал что матч Спартака с ПАОКом в разы лучше а как стало по другому то переобулся и давай привычно подъедать Спартак.

      7
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип > OfaZavr 18 августа 2018, 21:25

      А Ливерпулю 0:7 вобще легендарно.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Урия Гип 19 августа 2018, 10:19

      очень "умно" с вашей стороны. а раньше вроде не казались неадекватом.

      6
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      Рейтинг: +616

      smersh45 18 августа 2018, 17:06

      горькая но правда

      4
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 18 августа 2018, 16:17

      Потому что без пЁрдеса зина стала сильнее, а Спартак потерял почти ключевого игрока

      4
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 18 августа 2018, 16:16

      Я, конечно извиняюсь, но как телевидение держит в эфире газпромовского фанатика, он не имеет права работать комментатором! Пусть уходит с телевидения и и обсуждает всех с точки зрения фаната зенита. А так, как сейчас, это позор телеканала!

      2
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > plehanov6 18 августа 2018, 21:57

      Пересмотри сегодняшние матчи с участием ЦСКА и Спартака, да и не только эти... Орлов топит за Зенит откровенно и не скрывает этого.., а эти как проститутки пытаются изобразить нейтралитет..., но в итоге - Орлов отдыхает..

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 августа 2018, 15:54

      Сколько же прозревших "экспертов" по одному матчу. Переобуться и очки надеть после второго матча много ума не надо... Для любителей сравнивать кислое с красным и с короткой памятью хочу спросить. А кому проиграл "Спартак" с Аленем ? В кипрском АЕКе играли испанские пенсионеры, в основном из сегунды. Один "Зенит" обыгрывает " Баварию" 4:0, а другой проигрывает 0:4 минскому "Динамо" и этот же "Зенит" выносит потом их вдесятером 8:1 в другом сочетании игроков. Это футбол и в нём всё возможно как триумф так и позор...

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 августа 2018, 15:18

      Всем известно, что спам - позор России. Так что я не удивлен.

      5
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      Рейтинг: +8027

      nik55 18 августа 2018, 15:08

      Орлов ты дурак или прикидываешься ----сравнил ПАОК с дворовой командой

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > nik55 18 августа 2018, 15:20

      А что, ПАОК уровня Ливера, МС или ПСЖ? Обычный середняк и первый тайм в Греции 2-0 это показал. Почему потом обкакались, ищи в идее спартаковского духа.

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