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  • Орлов: «Не увидел у «Спартака» той самоотдачи, которую продемонстрировал «Зенит»

Орлов: «Не увидел у «Спартака» той самоотдачи, которую продемонстрировал «Зенит»

18 августа 2018, 11:45
49

Футбольный комментатор Геннадий Орлов сравнил матчи «Спартака» и «Зенита» в еврокубках.

Красно-белые в ответной игре Лиги чемпионов не смогли обыграть ПАОК и вылетели из турнира, тогда как петербуржцы разгромили минское «Динамо» и прошли в следующий раунд Лиги Европы.

«ПАОК, конечно, помощнее Минска, здесь вопросов быть не может. И Лигу чемпионов с Лигой Европой сравнивать сложно. Но здесь стоит еще говорить и о характере команды. Дело-то еще и в характере! Когда удалили Адриано, я что-то не увидел у «Спартака» такой самоотдачи, которую продемонстрировал «Зенит» без Паредеса. Здесь многое зависит от подхода к игре, к делу», – сказал Орлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Лига Европы Спартак Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (49)
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Спартач_навсегда
1534582258
лучше проиграть ,чем так позорно выиграть...................
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Eddyson
1534585231
Мели, Емеля, твоя неделя.
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VVM1964
1534585745
8 : 1 - с Динамо Минск это конечно " круто " , но 4 : 0 от них же - это .....
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Мары
1534588811
С одной стороны прав, а с другой нужно ещё смотреть кого удалили и какое место игрок занимал на поле.Если вспомнить, то в начале первого дополнительного тайма середина Зенита просела и как результат пропустила гол.Именно в середине игрока и не хватило.Затем народ собрался и во втором дополнительном тайме нашёл силы и аргументы чтобы преломить ход матча.То есть мало по малу игроки Зенита старались играть и за себя и за удалённого. В Спартаке же был удалён нападающий, поэтому практически весь первый тайм Спартак доигрывал без ворот.Во втором же Зе и Промес, с постоянно висящим на плечах защитником , пытались что то изобразить, но не удачно.Если у Промеса вообще ни чего не получалось(качественно прикрыли), то у Зе моменты были и не раз, но этот чудо нападающий долбил по воробьям рядом с воротами как и Зобнин со товарищи.Нам бы трёх четырёх таких Зобниных, и ПАОКи проходили бы вообще не замечая. Вот и выходит, что зенитовцы своего игрока отыграли, а спартаковцы нет.Может дело действительно в самоотдаче как говорит Орлов, а может дело в силе клубов.Сейчас Вам ни кто этого не скажет.Даже очный матч клубов ни на один вопрос ответов не даст.Можно вспомнить к примеру прошлый год, Петровский и итоговое питерское место в чепме. А так получается, что Адриано действительно подвёл клуб.Хотя не уверен, что с ним могли бы матч вытащить.Двоякое ощущение.
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Zepen 14
1534593610
спартачи, лучше бы ваша команда так в створ ворот попадала)) как вы в комментариях строчите.
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nik55
1534594087
Орлов ты дурак или прикидываешься ----сравнил ПАОК с дворовой командой
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prezent2017
1534594693
Всем известно, что спам - позор России. Так что я не удивлен.
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Рубик Докоян
1534596846
Сколько же прозревших "экспертов" по одному матчу. Переобуться и очки надеть после второго матча много ума не надо... Для любителей сравнивать кислое с красным и с короткой памятью хочу спросить. А кому проиграл "Спартак" с Аленем ? В кипрском АЕКе играли испанские пенсионеры, в основном из сегунды. Один "Зенит" обыгрывает " Баварию" 4:0, а другой проигрывает 0:4 минскому "Динамо" и этот же "Зенит" выносит потом их вдесятером 8:1 в другом сочетании игроков. Это футбол и в нём всё возможно как триумф так и позор...
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OfaZavr
1534603221
ну разошелся. да и поди считает что повод есть. когда Зенит 4:0 проиграл то наверно думал что матч Спартака с ПАОКом в разы лучше а как стало по другому то переобулся и давай привычно подъедать Спартак.
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zigbert
1534668181
Сравнивать и прикидывать можно что угодно. Однако в последнее время Орлов почему то принялся разбирать Спартак.
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