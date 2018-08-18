Орлов: «Не увидел у «Спартака» той самоотдачи, которую продемонстрировал «Зенит»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов сравнил матчи «Спартака» и «Зенита» в еврокубках.

Красно-белые в ответной игре Лиги чемпионов не смогли обыграть ПАОК и вылетели из турнира, тогда как петербуржцы разгромили минское «Динамо» и прошли в следующий раунд Лиги Европы.

«ПАОК, конечно, помощнее Минска, здесь вопросов быть не может. И Лигу чемпионов с Лигой Европой сравнивать сложно. Но здесь стоит еще говорить и о характере команды. Дело-то еще и в характере! Когда удалили Адриано, я что-то не увидел у «Спартака» такой самоотдачи, которую продемонстрировал «Зенит» без Паредеса. Здесь многое зависит от подхода к игре, к делу», – сказал Орлов.