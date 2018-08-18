Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент Головина опроверг информацию о посещении футболистом клуба в Монте-Карло в компании девушек из эскорта

    Футбольный агент Олег Артемов, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, опроверг информацию о посещении игроком ночного клуба во Франции.

    «Информация о том, что Александр Головин посетил ночной клуб в Монте-Карло, не соответствует действительности. Его там не было. Эта видеозапись сделана два года назад в одном из московских клубов.

    Кому и зачем понадобилось публиковать ее сейчас, сказать сложно, но никакого отношения к Монако она не имеет. Кого-то, видимо, очень не устраивает безупречный имидж Александра. Российским СМИ рекомендую более тщательно проверять источники информации и не вводить в заблуждение аудиторию», – сказал агент.

    Головин побывал в ночном клубе, который посетили после Евро-2016 Кокорин и Мамаев. Он был в компании девушек из эскорта

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.08.2018 01:23
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 10:34

      Лучше бы писали о его достижениях на футбольном поле ,чем "стряпать" всякие небылицы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Mr.Hamster 18 августа 2018, 15:56

      Я даже не знаю кем надо быть, чтобы трудолюбивого паренька так очернять...Даже, если этот высер был бы и правдой, то какое преступление он совершил?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 августа 2018, 11:12

      ну вот что еще то от этих желтушников ожидать. все пытаются очернить чем-нибудь.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 18 августа 2018, 08:48

      Нормально!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 августа 2018, 08:37

      Задолбали трансферным сериалом про Головина, а теперь когда он из-за травмы не играет в "Монако", решили желтуху с ночным клубом состряпать про него и тиражировать всюду. Куда он ходит и с кем это его личное дело, он интересен как игрок на футбольном поле. Вот там мы с интересом и удовольствием будем за ним наблюдать, а не в замочную скважину...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 18 августа 2018, 08:22

      На видео он скромно на диванчики сидит ... на кого вот гнать так это точно не на него, Смолов чем занят в Москве ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 18 августа 2018, 07:38

      "Шо, опять?" Тогда его травмы просто замучают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 18 августа 2018, 06:45

      Хватит завидовать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 18 августа 2018, 03:46

      Тут наверно след нащуповается Васи У.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF > сапёр75 18 августа 2018, 06:47

      Да не, Головин туда ж поехал по клубам шляца и вести светскую жизнь. Футбол второстепенен.
      Всегда удивляюсь таким писакам. Желторотикам, красножопикам.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11