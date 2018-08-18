Агент Головина опроверг информацию о посещении футболистом клуба в Монте-Карло в компании девушек из эскорта

Футбольный агент Олег Артемов, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, опроверг информацию о посещении игроком ночного клуба во Франции.

«Информация о том, что Александр Головин посетил ночной клуб в Монте-Карло, не соответствует действительности. Его там не было. Эта видеозапись сделана два года назад в одном из московских клубов.

Кому и зачем понадобилось публиковать ее сейчас, сказать сложно, но никакого отношения к Монако она не имеет. Кого-то, видимо, очень не устраивает безупречный имидж Александра. Российским СМИ рекомендую более тщательно проверять источники информации и не вводить в заблуждение аудиторию», – сказал агент.

Головин побывал в ночном клубе, который посетили после Евро-2016 Кокорин и Мамаев. Он был в компании девушек из эскорта