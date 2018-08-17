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    Миллер: «Это триумфальная победа «Зенита». Такого Россия и Европа еще не видели»

    Президент «Газпрома» Алексей Миллер поделился эмоциями от победы «Зенита» над минским «Динамо» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

    Петербуржцы уступили в первой игре, пропустив четыре безответных гола. На своем поле «Зенит» обыграл минчан в дополнительное время со счетом 8:1.

    – Каковы ваши впечатления после столь впечатляющего завершения противостояния с минским «Динамо»?

    – Да, это триумфальная победа «Зенита», Сергея Семака. Из серии «Великие игры УЕФА». Она уже вошла в историю. Такого Россия и Европа еще не видели. Молодцы! «Зенит» – чемпион!

    Источник: ФК «Зенит»

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    17.08.2018 17:22
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +21

      AArmeets 23 августа 2018, 18:57

      ПОБЕДИЛИ БАРСЕЛОНУ!

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 августа 2018, 08:53

      ой мама дорогая нашёл чем хвалиться просрать двору и потом выиграть у двора

      2
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      Рейтинг: +1364

      МВС 17 августа 2018, 20:59

      как же они все обожают пафосные речи!хлебом не корми,дай какой нибудь лозунг произнести.

      4
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 августа 2018, 20:25

      Миллер в экстазе от победы над Минском?это конечно хорошо,что дальше прошли,но радости как будто Барселону обыграли

      4
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 17 августа 2018, 19:44

      Ну так скинь цену на газ, для народа. А в Европе подними, покажи им "кузькину мать".

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      Рейтинг: +2077

      upiter622 17 августа 2018, 19:42

      Миллер доволен,это хорошо для Семака!
      Как говорится,волки сыты и овцы целы!)))

      1
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      Рейтинг: +1311

      Taps 17 августа 2018, 19:32

      Мюллер похвалил Штирлица.
      Нависла опасность ...

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 17 августа 2018, 19:28

      Неадекватное заявление публичного человека. Европа очень много чего видела, а победить белорусов и так говорить, это как-то глупо. Нужно было ещё в первом матче выигрывать и сейчас бы не раздували победный результат до подвига. Лично я больше обрадовался за Уфу.

      3
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 17 августа 2018, 19:07

      Однажды Бавария Зениту 4:0 проиграла..

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      Рейтинг: +21

      AArmeets 17 августа 2018, 18:49

      Верно, ох верно сказал старина Миллер! Никто и никогда ещё не видел такого, чтобы команда с таким составом, с таким бюджетом играла лишь в квалификации ЛЕ. Да ещё и проигрывала 0-4. Браво, газпром! Вы этим игрочишкам платите больше- они ещё и не такой цирк покажут.

      5
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      Рейтинг: +21

      AArmeets > KPCCSPB 23 августа 2018, 18:56

      А ты tu пой ба run, если тебе это непонятно. Среди ваших таких немало. МЯ соО хрЮЮЮЮ

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