Миллер: «Это триумфальная победа «Зенита». Такого Россия и Европа еще не видели»

Президент «Газпрома» Алексей Миллер поделился эмоциями от победы «Зенита» над минским «Динамо» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Петербуржцы уступили в первой игре, пропустив четыре безответных гола. На своем поле «Зенит» обыграл минчан в дополнительное время со счетом 8:1.

– Каковы ваши впечатления после столь впечатляющего завершения противостояния с минским «Динамо»?

– Да, это триумфальная победа «Зенита», Сергея Семака. Из серии «Великие игры УЕФА». Она уже вошла в историю. Такого Россия и Европа еще не видели. Молодцы! «Зенит» – чемпион!