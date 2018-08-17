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  • Миллер: «Это триумфальная победа «Зенита». Такого Россия и Европа еще не видели»

Миллер: «Это триумфальная победа «Зенита». Такого Россия и Европа еще не видели»

17 августа 2018, 17:22
20

Президент «Газпрома» Алексей Миллер поделился эмоциями от победы «Зенита» над минским «Динамо» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Петербуржцы уступили в первой игре, пропустив четыре безответных гола. На своем поле «Зенит» обыграл минчан в дополнительное время со счетом 8:1.

– Каковы ваши впечатления после столь впечатляющего завершения противостояния с минским «Динамо»?

– Да, это триумфальная победа «Зенита», Сергея Семака. Из серии «Великие игры УЕФА». Она уже вошла в историю. Такого Россия и Европа еще не видели. Молодцы! «Зенит» – чемпион!

Источник: ФК «Зенит»
Лига Европы Зенит Динамо Мн
Комментарии (20)
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BANNIKOV1970
1534516699
какой триумф о чём вы?один колхоз начерячил другому
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ВасяК
1534517111
Мюллер,с кем зенит играл,с Барселоной??? Тогда молчи,о треумфе!!!
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kykyi
1534518067
Мюллер лукавит, мягко говоря, Европа видела МЮ-Бавария, Барса-ПСЖ и еще много чего. Это для Мюллера победа над Динамо Мн. триумф. Обмельчали вы г-н Мюллер.
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Саладин
1534518334
Пффф... белорусам 8 мячей загнали, ппц достижение))) а то что от них 5 пропустили можно и забыть? по мне так позорники 4-0 такой команде влететь....
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Боцман59rus
1534519812
Этот матч на кубок содружества, в рамках розыгрыша ЛЕ, западнее Румынии и Польши, никому не интересен.)))
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splint1989
1534520209
Россия может и не видела, а вот европейским зрителям это и не интересно, это 3-й раунд ЛЕ, при всём уважении к клубам которые сейчас там, но это дно европейского футбола!!! И то что Зенит среди них это не красит клуб, хотя и у них вышел отличный камбэк!! С чем их и можно поздравить, но не более...
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AArmeets
1534520997
Верно, ох верно сказал старина Миллер! Никто и никогда ещё не видел такого, чтобы команда с таким составом, с таким бюджетом играла лишь в квалификации ЛЕ. Да ещё и проигрывала 0-4. Браво, газпром! Вы этим игрочишкам платите больше- они ещё и не такой цирк покажут.
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Антибиотик
1534523297
Неадекватное заявление публичного человека. Европа очень много чего видела, а победить белорусов и так говорить, это как-то глупо. Нужно было ещё в первом матче выигрывать и сейчас бы не раздували победный результат до подвига. Лично я больше обрадовался за Уфу.
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Asbjorn
1534526744
Миллер в экстазе от победы над Минском?это конечно хорошо,что дальше прошли,но радости как будто Барселону обыграли
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МВС
1534528783
как же они все обожают пафосные речи!хлебом не корми,дай какой нибудь лозунг произнести.
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