Дзюба сравнялся с Тихоновым по количеству голов в еврокубках

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оформил хет-трик в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Динамо» Минск (8:1).

На счету Дзюбы 18 голов в еврокубках (11 в Лиге Европы, семь – в Лиге чемпионов) в 49 матчах. Столько же забили бывший хавбек «Спартака» Андрей Тихонов (55 матчей) и бывшие форварды «Зенита» Халк (41 матч) и Саломон Рондон (38 матчей с учетом игр в составе «Рубина»).

Больше голов забивали Александр Кокорин (19 мячей в 41 матче), Сейду Думбия (23 гола в 30 матчах), Александр Кержаков (28 голов в 67 матчах) и Вагнер Лав (30 голов в 58 матчах).

«Зенит» отыграл 4 гола у минского «Динамо» и выиграл 8:1. Это фантастика!