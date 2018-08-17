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  • Дзюба сравнялся с Тихоновым по количеству голов в еврокубках

Дзюба сравнялся с Тихоновым по количеству голов в еврокубках

17 августа 2018, 00:58
9

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оформил хет-трик в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Динамо» Минск (8:1).

На счету Дзюбы 18 голов в еврокубках (11 в Лиге Европы, семь – в Лиге чемпионов) в 49 матчах. Столько же забили бывший хавбек «Спартака» Андрей Тихонов (55 матчей) и бывшие форварды «Зенита» Халк (41 матч) и Саломон Рондон (38 матчей с учетом игр в составе «Рубина»).

Больше голов забивали Александр Кокорин (19 мячей в 41 матче), Сейду Думбия (23 гола в 30 матчах), Александр Кержаков (28 голов в 67 матчах) и Вагнер Лав (30 голов в 58 матчах).

«Зенит» отыграл 4 гола у минского «Динамо» и выиграл 8:1. Это фантастика!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Тихонов Андрей
Комментарии (9)
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A-Den
1534477522
До Вагнера как до Луны конечно
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Cules2013
1534477968
Скромненько
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Константин Геннадьевич
1534478543
Как давно Андрей Тихонов стал нападающим?
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Рубик Докоян
1534482318
Вернётся Кокорин и на пару будут между собой соревноваться кто больше забьёт. Игр ещё будет предостаточно. Главное, чтобы это не стало самоцелью, надо думать о командном успехе.
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zigbert
1534486844
Не смотря на игры в ЧМ ,Дзюба сейчас находится в оптимальной форме.
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prezent2017
1534486956
Кока выйдет, догонит Дэюбу.
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Aseke_84
1534490138
Молодец Дзюба!
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OfaZavr
1534492634
если продолжит с таким же настроем и старанием дальше в ЛЕ выступать то уже за этот сезон подберется к лидерам этой гонки.
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