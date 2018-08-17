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    Дзюба сравнялся с Тихоновым по количеству голов в еврокубках

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оформил хет-трик в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Динамо» Минск (8:1).

    На счету Дзюбы 18 голов в еврокубках (11 в Лиге Европы, семь – в Лиге чемпионов) в 49 матчах. Столько же забили бывший хавбек «Спартака» Андрей Тихонов (55 матчей) и бывшие форварды «Зенита» Халк (41 матч) и Саломон Рондон (38 матчей с учетом игр в составе «Рубина»).

    Больше голов забивали Александр Кокорин (19 мячей в 41 матче), Сейду Думбия (23 гола в 30 матчах), Александр Кержаков (28 голов в 67 матчах) и Вагнер Лав (30 голов в 58 матчах).

    «Зенит» отыграл 4 гола у минского «Динамо» и выиграл 8:1. Это фантастика!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.08.2018 00:58
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 августа 2018, 10:57

      если продолжит с таким же настроем и старанием дальше в ЛЕ выступать то уже за этот сезон подберется к лидерам этой гонки.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +53

      Aseke_84 17 августа 2018, 10:15

      Молодец Дзюба!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 августа 2018, 09:22

      Кока выйдет, догонит Дэюбу.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 09:20

      Не смотря на игры в ЧМ ,Дзюба сейчас находится в оптимальной форме.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 августа 2018, 08:05

      Вернётся Кокорин и на пару будут между собой соревноваться кто больше забьёт. Игр ещё будет предостаточно. Главное, чтобы это не стало самоцелью, надо думать о командном успехе.

      4
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      Рейтинг: +10

      Константин Геннадьевич 17 августа 2018, 07:02

      Как давно Андрей Тихонов стал нападающим?

      0
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      Рейтинг: +17

      Степанов Антон > Константин Геннадьевич 17 августа 2018, 13:41

      А кто назвал его нападающим?

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 августа 2018, 06:52

      Скромненько

      0
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      Рейтинг: +392

      A-Den 17 августа 2018, 06:45

      До Вагнера как до Луны конечно

      1
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